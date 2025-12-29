為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市查緝非法菸酒 11個月查扣逾5.1萬包

    2025/12/29 23:59 中央社
    北市財政局說，防堵非法新興菸品為今年度查緝重點。（資料照）

    北市財政局說，防堵非法新興菸品為今年度查緝重點。（資料照）

    台北市政府財政局今天表示，積極查緝非法菸酒，今年前11個月抽檢978家相關業者，查扣違法菸品5萬1623包、酒品4187.36公升，另針對新型態菸品加強查緝人員教育訓練。

    財政局晚間透過新聞稿表示，台北市政府秘書長李泰興召開私劣菸酒查緝會報，肯定今年查緝成果優異，也指示各局處應針對新型態菸品出現，加強查緝人員教育訓練。

    防堵非法新興菸品為今年度查緝重點，財政局說，因應10月起市面上已有部分加熱式菸品經衛生福利部核定通過及販售，針對菸品及加熱菸販售熱點，財政局與北市府衛生局攜手專案稽查，各機關也緊密聯防，防止不法菸品流入市面。

    財政局說，為協助第一線查緝人員正確認識加熱式菸品外觀及樣式，查緝會報邀專業講師辦理辨識加熱式菸品講習，提升查緝人員專業職能。

    財政局長胡曉嵐表示，查緝人員不分日夜與中央等查緝機關合作查辦私劣菸酒案件，今年已抽檢轄內近千家菸酒業者，並專案查緝八大行業、加熱菸等業者，查緝成果優異，今年下半年連2次獲財政部專案查緝違規酒品績效全國第3名。

    據財政局查緝違規菸酒品資料顯示，自今年1月起到11月30日，共抽檢菸酒製造、進口、批發、零售業者978家，查扣涉嫌違反菸酒管理法菸品計5萬1623包、酒品計4187.36公升，核處罰鍰新台幣248萬餘元。

    財政局呼籲民眾，如果發現違反菸酒管理法情形，可撥市民服務熱線1999轉分機6294，或透過檢舉信箱prosecute01@gov.taipei檢舉，經查證確屬私菸、私酒案件，可獲得以罰鍰及沒入物變價款總額20%計算的檢舉獎勵金，每案最高額可得600萬元獎金。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播