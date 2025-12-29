12/29各報重點新聞一覽

明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議，民團直言，藍白迄今還透過總預算審查來做總統敗選後的報復，呼籲選民在明年九合一選舉好好教訓這些至今不悔改的政黨。（資料照）

藍白「政治報復」卡總預算 公督盟：明年用選票教訓

國民黨、民眾黨立委聯手阻擋明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議，各部會明年度新興計畫都將受到延宕，包含地方縣市河川及排水整體改善、女性勞工生育給付加給每胎十萬元等。公督盟執行長張宏林昨受訪直言，藍白迄今還透過總預算審查來做總統敗選後的報復，這對台灣選民是一個最大污辱，呼籲選民在明年九合一選舉好好教訓這些至今不悔改的政黨。

日擬仿效美 嚴審外來投資

日本讀賣新聞廿八日報導，為避免日本企業掌握的技術與資訊流入海外，日本政府計畫在明年仿效美國，成立納入情報官員的日本版「外來投資審查委員會」（CFIUS），以便在外國企業與投資人投資日本企業前先進行審查，以判定是否會對國家安全構成重大風險。此為日本首相高市早苗的重要政策承諾之一。

銀白雪季暗藏殺機 雪山2山友失溫 消防冒險救援

近日受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫，但現實環境的嚴峻，也讓兩名山友疑因失溫而失去生命跡象，且受限天候，空勤直升機無法飛往救援，苗栗、台中消防救難人員冒著低溫挺進救援。

上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主 盼台海不再波濤

今年雙城論壇歷經波折，昨天終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主」；面對兩岸緊張局勢，他希望「將來談起台灣海峽，不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這是我的期待，也是我一直努力的目標」。

川澤會前夕 俄空襲烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日赴佛州海湖莊園和美國總統川普會談。在「川澤會」前夕，俄羅斯總統普亭表明，若烏方拒絕談判，俄方將以武力實現自二○二二年二月以來攻烏的所有目標，廿七日並又一次對烏國首都基輔市及烏國其他地方發動空襲，基輔市的防空警報持續大作近十小時。

蔣萬安：兩岸願溝通 和平穩定就可能

2025上海、台北雙城論壇主論壇28日登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正於會前會談時表示，雙城論壇像是一顆定心丸，告訴兩岸民眾也告訴海內外朋友，只要願意溝通，和平穩定就有可能；蔣致詞時，特別提到「民國」紀年及民主，還強調希望在不久的將來，當大家談論起台灣海峽，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平，只要雙城好，兩岸就好。

賴清德：最大的使命 不讓戰爭發生

賴清德總統先前稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發熱議，28日他接受專訪再強調，中國要併吞台灣是國家策略，過去大家共同奮戰守住台灣、中華民國，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，若中國設定2027年要侵台，台灣只有一個選擇，就是不斷地提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準。」

為避免日本企業掌握的技術與資訊流入海外，日本政府計畫在明年仿效美國，成立納入情報官員的日本版「外來投資審查委員會」（CFIUS）。此為日本首相高市早苗的重要政策承諾之一。（美聯社檔案照）

雪管處提醒，雪季登山一旦天候惡化，風險將大幅升高，山友務必提高警覺，不可輕忽。（圖：雪霸國家公園管理處提供）

