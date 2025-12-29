為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日擬仿效美 嚴審外來投資

    2025/12/29 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    為避免日本企業掌握的技術與資訊流入海外，日本政府計畫在明年仿效美國，成立納入情報官員的日本版「外來投資審查委員會」（CFIUS）。此為日本首相高市早苗的重要政策承諾之一。（美聯社檔案照）

    為避免日本企業掌握的技術與資訊流入海外，日本政府計畫在明年仿效美國，成立納入情報官員的日本版「外來投資審查委員會」（CFIUS）。此為日本首相高市早苗的重要政策承諾之一。（美聯社檔案照）

    成立日本版CFIUS 預防技術外流

    日本讀賣新聞廿八日報導，為避免日本企業掌握的技術與資訊流入海外，日本政府計畫在明年仿效美國，成立納入情報官員的日本版「外來投資審查委員會」（CFIUS），以便在外國企業與投資人投資日本企業前先進行審查，以判定是否會對國家安全構成重大風險。此為日本首相高市早苗的重要政策承諾之一。

    擬納入情報官員 參與審查工作

    報導指出，日本目前監管外企與外國投資人的「外匯與外國貿易法」，規定外企或外資若取得上市日企一％以上股份，或取得太空開發或核能等被視為國安領域「指定業務領域」的非上市日企任何股份時，必須事先向政府提報其投資計畫並接受審查；一旦審查發現問題，日本政府可建議或命令變更或停止投資；外企或外資若不照辦，日本政府可下令外企或外資出售日企股票。

    美國的CFIUS是基於國安考量的跨部門機構，對任何企圖取得美企股份的外資進行審查，可建議美國總統阻止外資收購美企。相較美國CFIUS中有情報部門代表，現行日本政府對外企外資投資審查工作，是由財務省、經濟產業省，及其他有管轄權的行政部門負責，情報機構在審查上扮演的角色並不明確，且日本的審查迄今只發布過一次阻止投資的建議或命令。

    計畫明年向國會提案 進行修法

    在要求加強外來投資審查的呼聲下，日本政府計畫明年向國會提案，修改現行的外匯與外貿法，內容包括規定涉及國安高風險以及特定產業的投資，必須接受更嚴格審查，做為情報活動指揮中心的新設機構「國家安全局」，以及號稱日版中央情報局的「內閣情報調查室」官員，可能也會參與日版CFIUS。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播