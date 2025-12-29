日擬仿效美 嚴審外來投資

為避免日本企業掌握的技術與資訊流入海外，日本政府計畫在明年仿效美國，成立納入情報官員的日本版「外來投資審查委員會」（CFIUS）。此為日本首相高市早苗的重要政策承諾之一。（美聯社檔案照）

成立日本版CFIUS 預防技術外流

日本讀賣新聞廿八日報導，為避免日本企業掌握的技術與資訊流入海外，日本政府計畫在明年仿效美國，成立納入情報官員的日本版「外來投資審查委員會」（CFIUS），以便在外國企業與投資人投資日本企業前先進行審查，以判定是否會對國家安全構成重大風險。此為日本首相高市早苗的重要政策承諾之一。

擬納入情報官員 參與審查工作

報導指出，日本目前監管外企與外國投資人的「外匯與外國貿易法」，規定外企或外資若取得上市日企一％以上股份，或取得太空開發或核能等被視為國安領域「指定業務領域」的非上市日企任何股份時，必須事先向政府提報其投資計畫並接受審查；一旦審查發現問題，日本政府可建議或命令變更或停止投資；外企或外資若不照辦，日本政府可下令外企或外資出售日企股票。

請繼續往下閱讀...

美國的CFIUS是基於國安考量的跨部門機構，對任何企圖取得美企股份的外資進行審查，可建議美國總統阻止外資收購美企。相較美國CFIUS中有情報部門代表，現行日本政府對外企外資投資審查工作，是由財務省、經濟產業省，及其他有管轄權的行政部門負責，情報機構在審查上扮演的角色並不明確，且日本的審查迄今只發布過一次阻止投資的建議或命令。

計畫明年向國會提案 進行修法

在要求加強外來投資審查的呼聲下，日本政府計畫明年向國會提案，修改現行的外匯與外貿法，內容包括規定涉及國安高風險以及特定產業的投資，必須接受更嚴格審查，做為情報活動指揮中心的新設機構「國家安全局」，以及號稱日版中央情報局的「內閣情報調查室」官員，可能也會參與日版CFIUS。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法