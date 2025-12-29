為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    銀白雪季暗藏殺機 雪山2山友失溫 消防冒險救援

    2025/12/29 05:30 記者彭健禮、歐素美／綜合報導
    雪管處提醒，雪季登山一旦天候惡化，風險將大幅升高，山友務必提高警覺，不可輕忽。（圖：雪霸國家公園管理處提供）

    雪管處提醒，雪季登山一旦天候惡化，風險將大幅升高，山友務必提高警覺，不可輕忽。（圖：雪霸國家公園管理處提供）

    近日受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫，但現實環境的嚴峻，也讓兩名山友疑因失溫而失去生命跡象，且受限天候，空勤直升機無法飛往救援，苗栗、台中消防救難人員冒著低溫挺進救援。

    兩人昏迷 已無生命跡象

    雪霸國家公園管理處說明，這兩起山難分別發生於「雪山西稜」縱走路線上的匹匹達山東鞍營地，一行六人隊伍中一名林姓山友於廿六日下午兩點多疑失溫昏迷，後續聯繫得知失去生命跡象；另一起地點位在雪山西峰東南側的博可爾山草原，一行五人隊伍中一名田姓山友於廿七日下午五點多也疑因失溫無力，經後續聯繫也不幸失去生命跡象。

    高山積雪結冰 救援困難

    台中消防救難人員前往博可爾山草原，積雪已達卅公分，且路途遙遠，昨夜宿三六九山莊，希望今天能接觸到五人；苗栗消防救難人員則挺進匹匹達山東鞍營地，但高山結冰難行、降雨不斷，估計要到今天中午才有可能接觸到患者。另雪霸國家公園管理處及保七人員也分別偕同前往救援。

    雪管處副處長許嘉祥表示，近日園區接連發生疑因失溫導致的不幸山難事件，令人遺憾。他強調，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。

