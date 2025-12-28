為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    捷運上打翻飲料慌忙道歉 旁人「1舉動」讓她直呼：台灣人好善良！

    2025/12/28 18:08 即時新聞／綜合報導
    劉芯彤最近在社群分享搭捷運看見的暖心一幕，引發網友討論。示意圖，與本文無關。（資料照）

    前主播劉芯彤最近在社群分享搭捷運看見的暖心一幕，一名年輕人不小心在車廂內打翻飲料，慌忙向旁人道歉，好幾位大姐見狀二話不說幫忙收拾，讓她看了相當感動，直呼「台灣人，真的很善良！」

    劉芯彤近日在臉書發文，表示搭捷運時看到一位年輕人因為手上拿太多東西，不小心打翻了飲料，灑了一地，年輕人一臉慌張，不斷向旁人道歉，「還沒等他反應過來，旁邊幾位大姐已經默默打開包包，拿出衛生紙蹲下來擦地板。更讓人感動的是，有人突然遞出一個塑膠袋，迅速把那杯『肇事飲料』裝起來，讓它不要再滴了。」

    「年輕人一直說『真的很抱歉』，幫忙的人只是輕聲回他一句『這也不是你的問題』。沒有責怪，沒有白眼，只有自然伸出的手。你說，這樣的台灣，怎麼會冷漠？台灣人真的很有同理心。也真的，很善良。」

    貼文曝光後吸引數千名網友按讚，「因為他先道歉了，所以得到了善的回報」、「出生在台灣，其實是一件很幸運很棒的事」、「家都看的出來他不是故意的，台灣人的觀察力及主動性都很棒」、「台灣最美的風景」、「溫暖的人還是有很多的」、「人與人之間的善是互通的，因為打翻飲料的年輕人態度是正確的，所以得到大家正向的回饋！」

