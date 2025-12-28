為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    第4胎15萬有人領得到？馬祖5寶爸「勇敢生」：公托免排隊、治安好

    2025/12/28 18:05 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣南竿鄉民代表陳彥錡夫妻與5名子女合照。（陳彥錡提供）

    全台少子化成國安問題，國發會預估，到2070年台灣總人口可能降至不到1500萬人。連江縣政府將於明年（2026年）起調漲生育補助，現有第一胎2萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元、第四胎8萬元，調漲為第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元、第四胎15萬元。民眾好奇究竟有無人生到第四胎、第五胎？記者日前走訪離島馬祖，果真找到「馬祖五寶爸」陳彥錡，他表示，馬祖治安好，0到6歲公托免排隊，孩子回家有爸媽或鄰居幫忙照顧，國小國中營養午餐免費，再加上縣府生育補助，讓他與老婆「勇敢生！願意養！」

    連江縣政府資料顯示，2024年設籍人口1萬3990人，有109名新生兒，出生率為千分之7.79；2025年1到10月為1萬3650人，共有52名新生兒，出生率下滑至千分之3.8。

    陳彥錡說，他結婚當時的連江縣長劉增應推出生育補助措施，他大女兒現在小學六年級，他就領到第一胎生育補助2萬元，後續的第二胎生育補助5萬元，第三胎8萬元，第四胎8萬元、第五胎8萬元；他說，自己5個小孩一共領了31萬元。他身為南竿鄉民代表，有向南竿鄉公所提案，也已經通過，對於不孕的父母如果做試管嬰兒，能夠獲得補助。當然這些都遠遠不夠實際養育孩童費用與心力。

    馬祖的年輕人願意生養的原因，除了有生育補助外，還有就是馬祖治安很好，人情味很濃，街坊鄰居會互相幫助，以他自己為例，除了有自己爸媽可以及時應援，還有鄰居的叔叔嬸嬸幫忙；然後像台灣本島公托要排隊要電腦抽籤，馬祖真的是0到6歲公托免排隊。這些都是讓年輕的爸爸媽媽敢生、願意生的原因。

    相關新聞請見︰

    搶救少子化 馬祖獎勵生第4胎15萬 鄉公所還加碼

    圖
    圖
