為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    活到老、服務到老！93歲張賴菊妹獲頒苗栗縣績優志工

    2025/12/28 18:16 記者彭健禮／苗栗報導
    93歲志工張賴菊妹獲年度績優社區照顧關懷據志工表揚。（圖由縣府提供）

    93歲志工張賴菊妹獲年度績優社區照顧關懷據志工表揚。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府今（28）日表揚全縣185位社區照顧關懷據點績優志工，其中西湖鄉龍洞社區發展協會志工張賴菊妹高齡93歲，熱心參與各項社區關懷活動，以行動展現「活到老、服務到老」的精神，令人嘆服。

    苗縣府今天上午在苗栗市巨蛋體育館辦理年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚，縣長鍾東錦一一頒獎恭賀；張賴菊妹上台時，獲全場最熱烈掌聲，鍾東錦感佩張賴菊妹老當益壯，除頒發縣府獎金，還自掏腰包補上一個紅包。

    張賴菊妹表示，很高興能夠幫助到需要的人，而且越做越歡喜，特別是據點可以結交很多夥伴，也讓自己的老年生活更有趣、有意義。

    縣府社會處表示，目前全縣志工人數已達4100人，藉由志工的服務，每個月受惠人次共計6萬人次。今天受表揚的185位社區照顧關懷據點績優志工中，有多位志工年紀逾85歲，也不乏夫妻檔，像三義鄉老人福利會志工葉清秀、三義鄉西湖社區照顧關懷據點志工徐綾淑，夫妻倆一起回饋家鄉。

    此外，接受表揚的5個績優社區照顧關懷據點，包含通霄鎮平元社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會、竹南鎮塭內社區發展協會、竹南鎮佳興社區發展協會及西湖鄉龍洞社區發展協會，縣府每單位頒贈獎勵金1萬元及獎盃；185位社區照顧關懷據點績優志工，每人頒贈獎勵金2000元及祝賀狀。

    三義鄉老人福利會志工葉清秀、三義鄉西湖社區照顧關懷據點志工徐綾淑，夫妻倆一起回饋家鄉。（圖由縣府提供）

    三義鄉老人福利會志工葉清秀、三義鄉西湖社區照顧關懷據點志工徐綾淑，夫妻倆一起回饋家鄉。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播