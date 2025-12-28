活到老、服務到老！93歲張賴菊妹獲頒苗栗縣績優志工

93歲志工張賴菊妹獲年度績優社區照顧關懷據志工表揚。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府今（28）日表揚全縣185位社區照顧關懷據點績優志工，其中西湖鄉龍洞社區發展協會志工張賴菊妹高齡93歲，熱心參與各項社區關懷活動，以行動展現「活到老、服務到老」的精神，令人嘆服。

苗縣府今天上午在苗栗市巨蛋體育館辦理年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚，縣長鍾東錦一一頒獎恭賀；張賴菊妹上台時，獲全場最熱烈掌聲，鍾東錦感佩張賴菊妹老當益壯，除頒發縣府獎金，還自掏腰包補上一個紅包。

請繼續往下閱讀...

張賴菊妹表示，很高興能夠幫助到需要的人，而且越做越歡喜，特別是據點可以結交很多夥伴，也讓自己的老年生活更有趣、有意義。

縣府社會處表示，目前全縣志工人數已達4100人，藉由志工的服務，每個月受惠人次共計6萬人次。今天受表揚的185位社區照顧關懷據點績優志工中，有多位志工年紀逾85歲，也不乏夫妻檔，像三義鄉老人福利會志工葉清秀、三義鄉西湖社區照顧關懷據點志工徐綾淑，夫妻倆一起回饋家鄉。

此外，接受表揚的5個績優社區照顧關懷據點，包含通霄鎮平元社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會、竹南鎮塭內社區發展協會、竹南鎮佳興社區發展協會及西湖鄉龍洞社區發展協會，縣府每單位頒贈獎勵金1萬元及獎盃；185位社區照顧關懷據點績優志工，每人頒贈獎勵金2000元及祝賀狀。

三義鄉老人福利會志工葉清秀、三義鄉西湖社區照顧關懷據點志工徐綾淑，夫妻倆一起回饋家鄉。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法