耶誕節冷氣團報到！專家：平地低溫下探10度 高山有飄雪機會

據氣象專家指出，今日至週六大陸冷氣團籠罩，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，本島平地低溫可下探至10度左右，且北台、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨，預估到週日才漸轉乾。（資料照）

首次上稿 06:26

更新時間 08:00

今天是耶誕節，不過根據氣象專家指出，今日至週六大陸冷氣團籠罩，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，本島平地低溫可下探至10度左右，且北台、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨，在高山有零星飄雪的機率，預估要到週日才漸轉乾，下週季風持續減弱、天氣回暖，剩東半部偶有零星少量降雨，因此預估這幾天也是今年最後一波「大陸冷氣團」。

請繼續往下閱讀...

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低，白天北部、宜蘭高溫僅16至20度之間，中南部及台東高溫也只剩20至25度；入夜後中部以北及宜花地區的最低溫下滑至13至15度，南部及台東地區約14至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個1至2度。

另一方面，降雨變化部份，由於環境水氣偏多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨，北部、南部較零星。今日至週六入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮說明，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右；今日各地區氣溫如下：北部18降至10度、中部24降至12度、南部14至26度、東部12至25度。

吳德榮表示，今日至週六「雪（零度）線」的高度，逐漸降低至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而今晚、明日2000公尺左右的高山（如太平山）氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，雖可能有零星飄雪，但可遇不可求。

吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，週日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一至週三（29至31日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。

據氣象專家指出，今日至週六大陸冷氣團籠罩，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，本島平地低溫可下探至10度左右，且北台、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨，預估到週日才漸轉乾。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法