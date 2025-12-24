為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖天人菊扶輪社暖心助學 22學子受惠

    2025/12/24 09:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖天人菊扶輪社扶輪之子贊助計畫，前進馬公高中。（澎湖天人菊扶輪社提供）

    澎湖天人菊扶輪社扶輪之子贊助計畫，前進馬公高中。（澎湖天人菊扶輪社提供）

    澎湖天人菊扶輪社為關懷在地學子、落實扶輪服務精神，在2025-26年度持續推動「扶輪之子」助學計畫，特於馬公高中會議室舉辦捐贈儀式，將愛心化為實際行動，支持學生安心就學，展現扶輪社深耕地方、關懷教育的用心。

    此次捐贈對象馬公高中3位同學，每位同學受贈新臺幣12000元助學金，期能減輕其家庭經濟壓力，協助學生穩定學習、勇敢追求理想。捐贈儀式在校方代表及師長的見證下進行，場面溫馨，充分展現社會關懷的正向力量。

    2025-26年度澎湖天人菊扶輪社社長高子鵬表示，「扶輪之子」計畫是扶輪社長期重視的服務項目之一，透過社友的愛心付出與資源整合，陪伴孩子在人生重要成長階段持續前行。高子鵬也勉勵受贈同學珍惜社會善意，專注學習，未來有能力時回饋社會，讓愛的力量不斷循環。

    高子鵬表示，本屆2025-26年度扶輪之子捐贈計劃，澎湖天人菊扶輪社總共獎助22位學生；除了高中3位，其他是縣內多所國中小的學生；獎助金額共計264000元。馬公高中校方對澎湖天人菊扶輪社長期支持教育、關懷學生表達誠摯感謝，並肯定扶輪社對地方學子的實質幫助。雙方期盼未來持續合作，共同為培育優秀人才、促進社會向上發展而努力。

    澎湖天人菊扶輪社扶輪之子計畫，除馬公高中外，還包括國中小學子。（澎湖天人菊扶輪社提供）

    澎湖天人菊扶輪社扶輪之子計畫，除馬公高中外，還包括國中小學子。（澎湖天人菊扶輪社提供）

