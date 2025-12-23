綠島朝日溫泉區擬建三星旅館 環團：垃圾、污水未解還躲環評

綠島朝日溫泉老舊，設備多處破損，東管處稱，依法開發。（東管處提供）

綠島朝日溫泉歷經多次颱風摧殘與換手經營，今年底委外案到期後，主管機關東海岸國家風景區管理處（東管處）擬定興建營運移轉（BOT+ROT）案，委外經營35年、設三星級旅館，環團認為此事非同小可，指出綠島垃圾問題、污水處理問題及旅宿多用生菌超標地下水未解決，又增旅館恐加劇破壞環境，東管處為求開發還疑涉分割以規避環評，因此反對。

自然保育與環境資訊基金會表示，東管處為提高土地使用強度並方便後續逐步開發，向林保署申請於露營區解除面積達18707平方公尺（約等於2.6個國際標準的足球場）保安林，並向都市計畫委員會申請放寬「土地使用分區管制要點」（下稱土管）。其書件多處指本案無需進行環境影響評估（下稱環評）、海岸管理審議會（下稱海審），有分割土地、規避環評審查之嫌。

而綠島全國珊瑚覆蓋面積之冠，環團表示，這麼好的天然環境下，基礎設施沒做好，遊客飽合帶來加倍污染，其中自來水普及率僅達65.04％，民居、民宿仍使用地下水等「非自來水」，依環保局報告可知，其大腸桿菌群超過飲用水水質標準至1333倍、總菌落數亦有樣點超標至130倍。

另外，垃圾問題也飽受綠島居民長期詬病，環團甚至在土地分割問題上以「美麗灣案」為對照，指出政府機關有責任及早防止以「分割土地」或「分期開發」方式規避環評審查。

東管處則以聲明稿回應，本案是以既有基地範圍為基礎，依據《促進民間參與公共建設法》第42條規定辦理招商公告作業。

東管處也稱，並未新增開發範圍，兩案基地範圍完全相同，全案面積約13.9公頃，以就原有基地進行整建、更新及經營轉型，內容均符合「綠島特定風景區」都市計畫分區及土地使用管制規定。

至於開發造成的污染，東管處稱，招商合約中有要求得標廠商需符合生態檢核及排污檢驗，即是「廠商會做到符合規定」後續東管處也將持續監測基地開發對於生態與環境可能帶來的影響。

