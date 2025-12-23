全教總點名北科附工校長不適任 教育部啟動調查

全教總和桃學產今開記者會點名北科附工校長楊青山不適任。教育部晚間表示已啟動調查。（記者林曉雲攝）

全國教師工會總聯合會（全教總）和桃園市各級學校產業工會（桃學產）今（23）日召開聯合記者會，點名國立台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）校長楊青山不適任。教育部人事室主任曾瓊慧今晚回應表示，有關北科附工校長楊青山被控疑似不適任案，教育部已依規定程序受理，正辦理調查，並依規定提校長事件審議會審議。

曾瓊慧表示，依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定，學校主管機關接獲檢舉或知悉公立學校校長疑似有「教育人員任用條例」第31條第1項各款規定情形之一者，應依規定確認事實或調查，交由審查小組審查是否受理，並成立調查小組調查，調查小組完成調查報告後，應提校長事件審議會審議。

桃學產理事長陳俊裕表示，北科附工校長楊青山處理學生服儀爭議，已涉霸凌與不當管教，還發生歧視學生自治組織運作，違反規定向學生收取費用，未依校務章則主持會議等處理校務失當行為，明顯損害教職員或學生權利，顯示其已嚴重侵害學生人格權與受教權，並損及教師專業自主與校園治理正當性，呼籲教育部應儘速調查北科附工校長不適任情形。

但北科附工發聲明表示，該校對於桃學產理事長陳俊裕所指陳事件之過程，均力求兼顧學生受教權益與教師專業自主，並無侵害師生權益情事，無端指控、子虛烏有，校長楊青山與行政同仁推動校務革新的付出與努力不容抹煞。

