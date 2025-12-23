柳奇耶誕闖關活動 寓教於樂提升健康識能

柳營奇美醫院今日舉辦闖關活動，邀請民眾與醫院同仁穿戴有耶誕節元素的造型，裝扮成耶誕老公公等活潑逗趣的造型，為現場增添趣味。（柳營奇美醫院提供）

柳營奇美醫院今日舉辦闖關活動，邀請民眾與醫院同仁穿戴有耶誕節元素的造型，裝扮成耶誕老公公、麋鹿、雪人，甚至亮眼的烤雞造型，活潑逗趣的造型為現場增添趣味，逾300人參與，洋溢歡笑聲。

現場精心規劃多個互動關卡，透過遊戲、問答與實境示範，提升病人與家屬對自身就醫權益與健康識能，民眾在輕鬆愉快的氣氛中完成各項挑戰後，即可獲得精美小禮物，闖關過程中多了驚喜與儀式感。醫療團隊化身小小關主，耐心解說專業知識，讓原本嚴肅的醫療議題變得親切易懂。

互動關卡著重3大重要健康議題，包括預立醫療照護諮商、用藥安全及營養衛教，協助民眾認識預立醫療照護的重要性與相關流程，鼓勵及早表達自身醫療意願。同時加強正確用藥觀念，提醒民眾遵循醫囑、降低錯誤使用藥物造成危害的風險。營養衛教則引導民眾建立均衡飲食習慣，尤其在辨識糖份的攝取量，為健康打下穩固基礎。

參與民眾表示，透過闖關方式學習健康資訊，不但加深記憶，也更加願意主動了解自身與家人的醫療需求。院方期盼藉由節慶活動，將健康照護向前延伸到日常生活，讓民眾在歡樂互動中建立正確的健康觀念與自我照護意識。

