無人機踢足球 32隊伍台中比身手

無人機足球競賽在中市梧棲區永寧國小舉行，結合無人機飛行與足球規則。

運動結合科技，台中市政府運動局補助台中市海線觀光發展協會舉辦「114年度梧棲區區長盃無人機足球競賽」，今（21）日於梧棲區永寧國小活動中心盛大登場。賽事吸引全國各縣市共32支隊伍齊聚梧棲，現場球型無人機高速穿梭、攻防節奏緊湊，結合科技與運動的創新賽事，讓家長與觀眾目不轉睛，驚呼連連。

運動局表示，無人機足球結合無人機飛行技術與足球競賽規則，選手須操作具保護網的球型無人機，在室內場地進行攻防對戰，將球送入對方球門得分。此項運動不僅考驗操控技巧，更重視團隊默契、戰術運用與電子工程基礎，是近年國際間快速崛起的新興運動項目。

運動局表示，此次競賽依馬達型式及參賽年齡分為無刷組、有刷國小組、有刷國中組及有刷混齡組等四大組別，各組限額8隊，來自台北、新北、桃園、新竹、南投、彰化、嘉義、台南、花蓮等縣市的選手齊聚一堂，最小參賽者僅9歲，充分展現無人機足球向下扎根、跨齡參與的發展成果。

運動局強調，台灣近年在無人機足球國際賽事中表現亮眼，透過科技與運動的結合，不僅能培養年輕世代創新能力，也有助提升國際競爭力。

