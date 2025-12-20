獎杯獎牌收納櫥窗不易見 台東縣國中小大隊接力賽改頒可掛式獎牌

台縣114學年度全縣國中小大隊接力賽，改頒可懸掛式榮譽班級牌獎座。（記者黃明堂翻攝）

台東縣114學年度全縣國中小大隊接力賽昨天舉辦，全縣98所學校、3182位選手競技，縣政府教育處首度推出可懸掛式榮譽班級牌獎座，將獎盃變「班牌」，讓榮譽融入日常景觀。

教育處長蔡美瑤指出，大隊接力是班級凝聚力的最高體現。為了讓這份得來不易的團體榮譽被學生「天天看見」，教育處今年發揮創意，改善過去獎盃多收納於行政大樓或玻璃櫥窗的作法，改將獎座設計為具備站立與懸掛功能的「班級牌」。未來，獲獎班級能將這面象徵團體戰果的班牌掛在教室門口或公布欄，讓學生每天進出教室都能看見共同努力的印記。

經過一天激烈競賽，各組前三名國小A組-寶桑、東海、成功。國小B組-大王、東海、馬蘭。國小C組—桃源、嘉蘭、大南。國小D組-三仙、永安、岩灣。國小E組-武陵、都蘭、萬安。國小F組-初來、霧鹿、廣原。國小G組-大溪、寧埔、海端。

國中組：7年級-關山、東海、新生。8年級組-新生、大王、東海。9年級組-新生、新港、海端。

