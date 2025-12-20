為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獎杯獎牌收納櫥窗不易見 台東縣國中小大隊接力賽改頒可掛式獎牌

    2025/12/20 12:14 記者黃明堂／台東報導
    台縣114學年度全縣國中小大隊接力賽，改頒可懸掛式榮譽班級牌獎座。（記者黃明堂翻攝）

    台縣114學年度全縣國中小大隊接力賽，改頒可懸掛式榮譽班級牌獎座。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣114學年度全縣國中小大隊接力賽昨天舉辦，全縣98所學校、3182位選手競技，縣政府教育處首度推出可懸掛式榮譽班級牌獎座，將獎盃變「班牌」，讓榮譽融入日常景觀。

    教育處長蔡美瑤指出，大隊接力是班級凝聚力的最高體現。為了讓這份得來不易的團體榮譽被學生「天天看見」，教育處今年發揮創意，改善過去獎盃多收納於行政大樓或玻璃櫥窗的作法，改將獎座設計為具備站立與懸掛功能的「班級牌」。未來，獲獎班級能將這面象徵團體戰果的班牌掛在教室門口或公布欄，讓學生每天進出教室都能看見共同努力的印記。

    經過一天激烈競賽，各組前三名國小A組-寶桑、東海、成功。國小B組-大王、東海、馬蘭。國小C組—桃源、嘉蘭、大南。國小D組-三仙、永安、岩灣。國小E組-武陵、都蘭、萬安。國小F組-初來、霧鹿、廣原。國小G組-大溪、寧埔、海端。

    國中組：7年級-關山、東海、新生。8年級組-新生、大王、東海。9年級組-新生、新港、海端。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播