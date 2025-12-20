遭砍死亡家屬悲問 「為什麼讓一個年輕人在大街鑄下大錯」

行政院長卓榮泰今（20）日上午赴三軍總醫院、台北馬偕紀念醫院探視傷者及慰問家屬。（行政院提供）

台北車站及捷運中山站周遭昨晚發生隨機傷人事件，行政院長卓榮泰今（20）日上午赴三軍總醫院、台北馬偕紀念醫院探視傷者及慰問蕭姓死者家屬，卓榮泰受訪時說，現場看到蕭先生的大姐與三姐，心情很沉重，蕭先生的家屬希望能夠了解到動機，找出家庭、社會、教育的原因，「為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤」。

卓榮泰今上午到馬偕醫院慰問傷者後受訪表示，要特別謝謝醫護團隊，漏夜的搶救醫治。剛剛看的第一位劉先生，他是台北捷運公司的同仁，他基於職責所在，保護他的機房 ，看到外面有煙霧、有大火，他在可以的情況下衝出來要撲滅、要搶救、要了解狀況 ，以至於他受到嗆傷。還好他沒有特別其他的外傷 ，肺部經過醫治也非常的安全跟乾淨，所以他現在正在急診裡面留下來觀察，或許他穩定的時候，經過醫囑就可以回去休息。

卓榮泰說，劉先生這種負責任的行為，希望北捷能夠對這個同仁予以很好的一個嘉獎 ，成為一個可以讓大家共同學習的教材，負起這樣的責任 ，讓可能的損害危險降到最小。

卓榮泰表示，另外一位比較遺憾的是蕭先生，他是一位路人，被這位張姓的犯嫌持刀砍傷，現場有一位醫師已經對他進行必要的急救，來到馬偕的時候，雖然血已經不再溢流出來 ，但是失血量過多。雖然馬偕的團隊一直急救到凌晨4點左右，還是宣告不幸。

卓榮泰指出，現場看到這位蕭先生的大姐跟三姐，心情當然是很沉重。蕭先生的家屬希望能夠了解到動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

另外，卓揆也感謝三軍總醫院，從昨天到現在，很細心的來照料的誠品職員蔣先生，他表示，張姓嫌犯衝到2樓去，沒有任何的接觸，直接就對蔣先生揮長刀，蔣先生傷勢是在右邊胸部，但是幸好沒有傷及肺部重要的器官，昨天開刀之後，剛剛看到他非常的正向樂觀，當然家人是非常的擔憂，希望他及早恢復健康。

