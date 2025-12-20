為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    老人樂活動健康2-2》學烏克麗麗、太鼓...... 84歲阿嬤搭2趟公車不喊累

    2025/12/20 12:00
    方志元（中）帶著民眾彈烏古克麗麗，長者唱歌彈琴很開心。（記者盧賢秀攝）

    方志元（中）帶著民眾彈烏古克麗麗，長者唱歌彈琴很開心。（記者盧賢秀攝）

    記者盧賢秀／基隆專題報導

    許多長者退休後，生活節奏突然改變，有的會不知所措。基隆市暖暖區碇內社區免費開辦烏克麗麗、太鼓等多元課程，鼓勵長者走出家門來動動手、動動腦、唱唱歌，健康快活地生活，減緩老化，有84歲阿嬤搭2趟公車來學烏克麗麗，還有新北新莊區的民眾專程來基隆彈唱，5年不輟。

    烏克麗麗老師方志元帶領下，社區長者彈著唱者輕快熟悉的節奏，有兒時老歌也有現代流行歌，方志元會設計一些好玩的兒歌，喚起他們年輕時回憶，讓長者動動手、動動腦、唱唱歌，可以預防失智，他說年齡層差不多的長者一起學習，說說笑笑，很快就過了一下午。

    烏克麗麗班開辦了6年，方志元教學很活潑，近20位長者每週都來上課，有的長輩寒暑假還帶孫子一起來學習。

    而且不限社區的住戶也可以參加，有位84歲的陳碧卿，得知住碇內的好友陳雪女（82歲）在學烏克麗麗，她從基隆市信義市場搭2趟公車來碇內一起學琴，陳碧卿和陳雪女是烏克麗麗班最年長的2位長輩。還有新北市新莊區的77歲洪女士，妹妹住在社區，她遠從新莊丹鳳搭公車轉捷運、客運來到碇內學烏克麗麗，她已經學5年了，她說在這裡很開心。

    碇內社區發展協會執行長邱玫萍說，除了烏克麗麗班之外，碇內社區每週5天都排滿課程，有太鼓、書法、肌力訓練、跳舞健走、烘焙和DIY等活動，長者有多樣性選擇，課程完全都不收費，連材料費都由社區發展協會自籌，社區有辦共餐，長者來上課，再吃個午餐，吃飽了再回家休息，體力好的可以一整天都在社區據點裡度過，不怕無聊。

    天氣好，會帶長者到附近健走，如暖心公園、雙生土地公廟、暖暖老街、碇內吊橋，走到定點休息唱唱歌、吃吃點心，好像小學生「遠足」一樣，走得很開心、滿足。

    碇內社區發展協會理事長楊慎選說，相關課程都不收費，也不限區域，就是希望長者可以走出家門，減緩老化，現在有些獨居長者都來擔任志工，煮餐、電訪關懷獨居老人；寒冬送暖活動，書法班的長輩也來揮毫，他們說，不但學習很快樂，還活得很有價值。

    相關新聞：老人樂活動健康2-1》教阿公阿嬤動起來 基隆里長王柏力十餘年熱忱不減

    方志元（中）帶著民眾彈烏古克麗麗，長者唱歌彈琴很開心。（記者盧賢秀攝）

    方志元（中）帶著民眾彈烏古克麗麗，長者唱歌彈琴很開心。（記者盧賢秀攝）

    陳碧卿（右）與陳雪女兩人都80多歲了，彈烏克麗麗很快樂。（記者盧賢秀攝）

    陳碧卿（右）與陳雪女兩人都80多歲了，彈烏克麗麗很快樂。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播