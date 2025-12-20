老人樂活動健康2-2》學烏克麗麗、太鼓...... 84歲阿嬤搭2趟公車不喊累

方志元（中）帶著民眾彈烏古克麗麗，長者唱歌彈琴很開心。（記者盧賢秀攝）

記者盧賢秀／基隆專題報導

許多長者退休後，生活節奏突然改變，有的會不知所措。基隆市暖暖區碇內社區免費開辦烏克麗麗、太鼓等多元課程，鼓勵長者走出家門來動動手、動動腦、唱唱歌，健康快活地生活，減緩老化，有84歲阿嬤搭2趟公車來學烏克麗麗，還有新北新莊區的民眾專程來基隆彈唱，5年不輟。

烏克麗麗老師方志元帶領下，社區長者彈著唱者輕快熟悉的節奏，有兒時老歌也有現代流行歌，方志元會設計一些好玩的兒歌，喚起他們年輕時回憶，讓長者動動手、動動腦、唱唱歌，可以預防失智，他說年齡層差不多的長者一起學習，說說笑笑，很快就過了一下午。

請繼續往下閱讀...

烏克麗麗班開辦了6年，方志元教學很活潑，近20位長者每週都來上課，有的長輩寒暑假還帶孫子一起來學習。

而且不限社區的住戶也可以參加，有位84歲的陳碧卿，得知住碇內的好友陳雪女（82歲）在學烏克麗麗，她從基隆市信義市場搭2趟公車來碇內一起學琴，陳碧卿和陳雪女是烏克麗麗班最年長的2位長輩。還有新北市新莊區的77歲洪女士，妹妹住在社區，她遠從新莊丹鳳搭公車轉捷運、客運來到碇內學烏克麗麗，她已經學5年了，她說在這裡很開心。

碇內社區發展協會執行長邱玫萍說，除了烏克麗麗班之外，碇內社區每週5天都排滿課程，有太鼓、書法、肌力訓練、跳舞健走、烘焙和DIY等活動，長者有多樣性選擇，課程完全都不收費，連材料費都由社區發展協會自籌，社區有辦共餐，長者來上課，再吃個午餐，吃飽了再回家休息，體力好的可以一整天都在社區據點裡度過，不怕無聊。

天氣好，會帶長者到附近健走，如暖心公園、雙生土地公廟、暖暖老街、碇內吊橋，走到定點休息唱唱歌、吃吃點心，好像小學生「遠足」一樣，走得很開心、滿足。

碇內社區發展協會理事長楊慎選說，相關課程都不收費，也不限區域，就是希望長者可以走出家門，減緩老化，現在有些獨居長者都來擔任志工，煮餐、電訪關懷獨居老人；寒冬送暖活動，書法班的長輩也來揮毫，他們說，不但學習很快樂，還活得很有價值。

相關新聞：老人樂活動健康2-1》教阿公阿嬤動起來 基隆里長王柏力十餘年熱忱不減

方志元（中）帶著民眾彈烏古克麗麗，長者唱歌彈琴很開心。（記者盧賢秀攝）

陳碧卿（右）與陳雪女兩人都80多歲了，彈烏克麗麗很快樂。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法