為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南長安國小山野教育走讀 師生挑戰山海圳水利古道

    2025/12/19 15:27 記者蔡文居／台南報導
    南市長安國小高年級山野教育走讀活動，帶領學生挑戰山海圳國家綠道「水利古道」，全程花了4小時順利完登。（社大台江分校提供）

    南市長安國小高年級山野教育走讀活動，帶領學生挑戰山海圳國家綠道「水利古道」，全程花了4小時順利完登。（社大台江分校提供）

    台南市安南區長安國小長期深耕山海圳國家綠道山野教育，並與台南社大台江分校策略結盟，今天正式展開高年級山野教育走讀活動，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「水利古道」，全程花了4小時順利完登。

    台南社大台江分校執行長吳茂成表示，山海圳國家綠道是台江流域社群共同倡議催生的「台灣朝聖之路」。長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，不僅讓高年級學生都有機會踏溯國家綠道，認識多樣性文化及生態之美，更將聯合國永續發展目標融入課程，帶領高年級師生規劃了6梯次的烏山嶺東水利古道踏溯及大凍山步道活動。

    今天走讀活動，由台江綠道志工、登山社員共同陪伴同學，教導登山技巧，一行37人，從東口出發，越過500多階梯的好漢坡，經過九芎與相思樹共構的「久久相思門」，最後，抵達海拔543的水準點，沿途引導同學觀察黃荊、山棕等植物，也發現山羌的排遺，了解100年前，水利先賢開拓東西口引水隧道的艱辛，家裡才有乾淨的水可以飲用，農田裡才有水源灌溉。

    長安國小校長廖佳慶表示，推動山野教育是讓永續理念具體化的重要方式，透過實地踏察山海圳國家綠道，引導學生走出課本、親近土地，觀察泥岩峭壁地形、野生動植物生態與排遺，從中理解生命教育與生態平衡的價值，也認識早期水利先賢開鑿東西口引水隧道的艱辛歷史。

    南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「水利古道」。（社大台江分校提供）

    南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「水利古道」。（社大台江分校提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播