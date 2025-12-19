台南長安國小山野教育走讀 師生挑戰山海圳水利古道

南市長安國小高年級山野教育走讀活動，帶領學生挑戰山海圳國家綠道「水利古道」，全程花了4小時順利完登。（社大台江分校提供）

台南市安南區長安國小長期深耕山海圳國家綠道山野教育，並與台南社大台江分校策略結盟，今天正式展開高年級山野教育走讀活動，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「水利古道」，全程花了4小時順利完登。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，山海圳國家綠道是台江流域社群共同倡議催生的「台灣朝聖之路」。長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，不僅讓高年級學生都有機會踏溯國家綠道，認識多樣性文化及生態之美，更將聯合國永續發展目標融入課程，帶領高年級師生規劃了6梯次的烏山嶺東水利古道踏溯及大凍山步道活動。

今天走讀活動，由台江綠道志工、登山社員共同陪伴同學，教導登山技巧，一行37人，從東口出發，越過500多階梯的好漢坡，經過九芎與相思樹共構的「久久相思門」，最後，抵達海拔543的水準點，沿途引導同學觀察黃荊、山棕等植物，也發現山羌的排遺，了解100年前，水利先賢開拓東西口引水隧道的艱辛，家裡才有乾淨的水可以飲用，農田裡才有水源灌溉。

長安國小校長廖佳慶表示，推動山野教育是讓永續理念具體化的重要方式，透過實地踏察山海圳國家綠道，引導學生走出課本、親近土地，觀察泥岩峭壁地形、野生動植物生態與排遺，從中理解生命教育與生態平衡的價值，也認識早期水利先賢開鑿東西口引水隧道的艱辛歷史。

南市長安國小與台南社大台江分校策略結盟，帶領學生挑戰全長4.5公里的山海圳國家綠道「水利古道」。（社大台江分校提供）

