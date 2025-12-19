為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    平安夜又濕又冷！氣象專家：耶誕老公公也會多加件衣服

    2025/12/19 08:00 即時新聞／綜合報導
    林得恩今天表示，下週三台灣中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機率。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（19日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；南方雲系北移，台灣各地有局部短暫陣雨。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今年平安夜（24日）冷空氣南下，強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，又濕又冷，「聖誕老公公也會多加件衣服」。

    林得恩今天在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，根據今晨歐洲數值模式（ECMWF）模擬顯示，下週三（24日）受東北季風再增強影響，環境水氣增多，台灣中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機率，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區則為多雲。

    林得恩說，溫度變化部分，中部以北、東北部及東北部地區天氣明顯轉涼，其它地區早晚亦涼；下週三晚間低溫方面，預測台灣各地及澎湖15至19度，金門、馬祖12至15度，沿海空曠、近山區及花東縱谷溫度還會再下降1至2度。

    林得恩稱，整體來看今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大；同時東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於東北季風與大陸冷氣團等級之間。此外，下週四（25日）聖誕節當天的氣溫還會再下降一些。

    文末林得恩打趣提醒，「聖誕老公公外出送禮物時，也會多加件衣服，並攜帶雨具！」

