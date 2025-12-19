全台最早歲末演唱會！衝彰化追李聖傑、麋先生 注意交管沒接駁車

彰化歲末演唱會本週六（20日）晚上在縣立體育場登場，星光熠熠，情歌王子李聖傑壓軸獻唱。（縣府提供）

追星族注意！倒數10多天即將揮別2025年，全台最早登場的「類跨年」歲末演唱會，明（20）晚將於彰化縣立體育場震撼登場。本次盛會星光熠熠，由情歌王子李聖傑、金曲樂團麋先生領軍，集結小男孩樂團、陳華、孫淑媚、翁立友等多組實力派歌手輪番上陣，並搭配洪暐哲、鐘卓融（Zorn）、裴安演出，更邀請LuxyGirls熱力開場，帶領民眾提前感受跨年的歡樂氣氛。

活動不僅結合演唱會，現場更設有特色市集，並將免費發放3000份在地美食，讓民眾大飽耳福也滿足味蕾。李聖傑將唱壓軸，活動尾聲更將施放長達480秒的璀璨煙火，為歲末夜空點綴亮點。

最受矚目的摸彩活動，凡憑今年11至12月在彰化消費滿200元的紙本發票2張，現場就能兌換1張摸彩券。獎項極具吸引力，包含星宇航空「台中－日本神戶」雙人來回機票、光陽125機車、65吋液晶電視及多樣大型家電。

因應預期的追星人潮，彰化警方將於體育場周邊實施交通管制，師大路自明天下午2點起至深夜11點進行交通管制，請用路人提前改道。

活動沒有額外安排接駁車疏運，縣府提醒大家，體育場周邊停車位有限，若環場車位已滿，請沿中興路與寶山路尋找路邊停車，或善用建國科技大學工學門機車停車場。為避免塞車久候掃興，強烈建議民眾盡量共乘或騎機車上山，可以的話汽機車停放山下，自行走路上山，避開塞車也當成散步運動。

明晚彰化歲末演唱會在八卦山上的體育場登場，明 （20日）天下午2點到晚上11點，師大路交管，請用路人提早改道避開該路段。（縣府提供）

