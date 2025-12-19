嘉市城市博覽會選品文化跨界合作 「島座」攜手故宮推茶包、茶點

「島座」茶品牌攜手故宮運用阿里山、日月潭茶葉製作原葉茶包。（島座提供）

嘉義市政府舉辦為期3週的「320+1城市博覽會」，推動城市文化升級，以共創、共好、共融為核心理念，展現嘉義獨有的生活風貌與文化底蘊，嘉義茶品牌「島座」參與城市博覽會形象合作，攜手國立故宮博物院，推出文化跨界限定選品，以故宮精選的「嵌綠松石金屬絲犧尊」等展品美學包裝阿里山原葉茶包、地瓜酥等茶點，讓觀展民眾帶回具有品味價值的城市記憶。

「島座」品牌總監黃鈺真說，三款選品分別為「Tea御寶—台灣精品原葉茶包禮盒」、「Tea御饌—阿里山烏龍茶地瓜酥」、「Tea御麵—台灣彩虹麵」，尤其台灣精品原葉茶包禮盒是此次聯名系列風味主軸，選用阿里山高山烏龍茶與日月潭紅玉紅茶，以立體茶包完整保留茶菁結構，讓茶湯釋放山頭香氣、花香，蘊含山嵐與日照的自然運味。

另，彩虹麵、地瓜酥秉持品牌天然原料、不加一滴水等製程精神，讓食材與原生風味作為唯一語言，以當代美學包裝呈現，是兼具文化故事性與實用價值的城市伴手禮選物。

市府文化局另推出限量市博週邊紀念品，包含吉祥物「桃喜」徽章、市博紀念毛巾、襪子、帆布袋，以及市博限定版乖乖、聖保羅聯名雪Q餅等，在北棟大樓預定地展區販售。

嘉義茶品牌攜手故宮以當代美學包裝，推出彩虹麵等伴手禮。（島座提供）

茶點包裝可看到故宮精選展品，具有巧思。（島座提供）

