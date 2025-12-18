為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南漁光島文化祭12/27登場 精彩活動一次看

    2025/12/18 16:55 記者蔡文居／台南報導
    「漁光島 Ocean 文化祭」將於12月27日及28日登場。（記者蔡文居攝）

    台南市安平「漁光島 Ocean文化祭」將於27日（六）至28日（日）登場，今天於市議會舉辦活動記者會。今年文化祭以「文化傳承與環境永續的藝海之旅」為主題，規劃市集、表演、展覽及環保行動等多元活動，邀請民眾走進漁光島，欣賞海洋風光與文化藝術交織的迷人景致。

    南市海洋環保觀光協會理事長施哲弘表示，12月27日開幕式，將由大橋國小儀隊及慈幼工商旗儀隊揭開序幕，並邀請知名舞者「羽鳳翱翔藜－吳覲藜」帶來優雅動人的舞蹈演出。現場除有超過50家攤位參與的「公益園遊會」，也規劃「環保藝術展」，將廢棄物轉化為創作素材，傳遞環境保護理念，並同步舉辦大型淨灘活動，讓民眾實際行動守護海洋永續。

    此外，12月27日晚間「搖滾夜」將熱力登場，包括「×壯世代秀場」走秀演出，以及《聲林之王》歌手黃韋綸、郭韋廷、黃譽韶，網紅 MiDo 米朵、DJ POLO、DJ HUNTCO 與傾心女聲林孟霏等輪番上陣，帶來豐富多元的音樂與表演饗宴。

    記者會由市議員陳怡珍主持，主辦單位台南市海洋環保觀光協會及觀旅局、環保局、安平區公所等單位到場。

    陳怡珍表示，本次文化祭透過海洋藝文扎根，深化社會大眾對海洋文化的認識與參與，邀請大家一同參與。

