宏國總統候選人表態願與台復交 學者馮慕文：對中國「談判策略」

宏都拉斯2位最有勝算的總統候選人阿斯夫拉（左）和納斯拉亞（右）。（法新社檔案照）

儘管中美洲國家宏都拉斯在11月30日舉行的總統大選結果尚未最終確定，但2位最有勝算的總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）和阿斯夫拉（Nasry Asfura）都表示，願意恢復與台灣的外交關係。

不過《法新社》報導，台灣和宏國的企業均表示，兩國恢復外交關係對企業和消費者都是好事，但也有學者警告，納斯拉亞和阿斯夫拉的表態，可能只是1種對中國的「談判策略」。

請繼續往下閱讀...

宏國2023年結束與台灣長達數十年的外交關係，並取消了與台灣的自由貿易協定，此後中國擴大了對宏國的經濟影響力，但也因中國向宏國傾銷廉價商品，僱用中國工人參與基礎建設，以及未兌現購買足夠的白蝦而引發批評。

台灣官方數據顯示，在台宏自由貿易協定取消後，台灣對宏國進口白蝦徵收20%關稅，宏國白蝦進口量由2022年的1.3萬噸降至2024年的約4000噸。

宏都拉斯全國水產養殖協會Andah）執行長阿馬多（Javier Amador），這導致數十家公司倒閉，數萬人失業；他說，即使要繳納關稅，對台灣的白蝦出口量仍是對中國的6倍之多。

台灣的元家企業過去每年從宏國進口2000噸白蝦，但在2023年台灣與宏國斷交後，進口量僅剩1、2個貨櫃，但如國宏國下任總統兌現競選承諾，恢復與台灣的外交關係，情況可能有所改變。

元家企業執行長顏志杰表示：「外交關係逆轉對企業和台灣消費者來說都是好事，對我們而言，我們將有更多的白蝦貨源選擇，最終消費者也將有更多選擇。」

目前和妻小住在台灣的宏國咖啡交易商阿圭塔（Elias Argueta）表示，希望宏國與台灣恢復外交關係。現年34歲的阿圭塔從2020年起，就從父母在宏國的咖啡農場進口咖啡豆至台灣市場，但自台宏斷交以來，因台灣政府停止推廣宏國咖啡豆，尋找新客戶變得更困難。

儘管宏都拉斯總統大選結果尚未最終確定，納斯拉亞和阿斯夫拉均表示，支持與中國斷交，並與台灣恢復邦交。在競選期間，納斯拉亞更曾指出：「台灣是我們60幾年來的偉大盟友，中國給了我們什麼？」

不過，政大外交系副教授馮慕文（Fabricio Fonseca）表示，宏國2位總統候選人對台灣的支持可能是1種「談判策略」，「如果中國感覺到他們是認真的，可能會開出很多支票，如果他們最終不兌現競選承諾，他們也會給出一些理由」。

馮慕文指出，如果美國幫助台灣重新贏回宏國的支持，就可能成為決定性因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法