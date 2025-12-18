為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    GAMFORCE電競嘉年華開幕 蔣萬安：自來水園區將規劃電競專區

    2025/12/18 16:45 記者孫唯容／台北報導
    「GAMFORCE 電競嘉年華」今（18）日正式開幕，為期4天的活動邀請超過60家電腦、電競、手機品牌共襄盛舉，現場超過40個展出攤位。（記者孫唯容攝）

    「GAMFORCE 電競嘉年華」今（18）日正式開幕，為期4天的活動邀請超過60家電腦、電競、手機品牌共襄盛舉，現場超過40個展出攤位。（記者孫唯容攝）

    「GAMFORCE電競嘉年華」今（18）日在華山1914文創園區正式開幕，為期4天的活動邀請超過60家電腦、電競、手機品牌共襄盛舉，現場超過40個展出攤位，整合電腦軟硬體、高校盃電競錦標賽、創意改裝競賽、影音創作競賽、巡禮闖關等。活動首日的「Young Day」是為年輕學子打造的專屬參觀日，邀請各學校、相關社團組隊參觀，藉由大會導覽說明瞭解電競、賽事、製播等環節。台北市長蔣萬安連續五屆擔任活動大使，特別感謝為年輕學子規劃專屬參觀日，展現了對年輕世代的細心栽培。

    蔣萬安說，電競已從選手培訓、組隊、賽事規劃到直播與行銷，發展成一項高度專業化的產業，更成為亞運的正式項目，展現無窮潛力。台灣電玩電競產業去年的產值已超過千億台幣、並持續上升，除了傳統遊戲與周邊廠商，日常用品、食品、汽車甚至航空等多元產業也紛紛投入資源，顯示電競的快速發展已成為一股全球性趨勢。

    蔣萬安指出，台北市政府也積極推動相關建設與規劃，位於公館的自來水園區正在進行改建，預計將於明年6月完工，其中將包含一座「第二特色運動館」，內部計畫設有電競專屬場域，提供專業級的設施，未來體育局將與電競界夥伴密切交流，確保規劃能符合產業趨勢與專業需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播