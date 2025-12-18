GAMFORCE電競嘉年華開幕 蔣萬安：自來水園區將規劃電競專區

「GAMFORCE 電競嘉年華」今（18）日正式開幕，為期4天的活動邀請超過60家電腦、電競、手機品牌共襄盛舉，現場超過40個展出攤位。（記者孫唯容攝）

「GAMFORCE電競嘉年華」今（18）日在華山1914文創園區正式開幕，為期4天的活動邀請超過60家電腦、電競、手機品牌共襄盛舉，現場超過40個展出攤位，整合電腦軟硬體、高校盃電競錦標賽、創意改裝競賽、影音創作競賽、巡禮闖關等。活動首日的「Young Day」是為年輕學子打造的專屬參觀日，邀請各學校、相關社團組隊參觀，藉由大會導覽說明瞭解電競、賽事、製播等環節。台北市長蔣萬安連續五屆擔任活動大使，特別感謝為年輕學子規劃專屬參觀日，展現了對年輕世代的細心栽培。

蔣萬安說，電競已從選手培訓、組隊、賽事規劃到直播與行銷，發展成一項高度專業化的產業，更成為亞運的正式項目，展現無窮潛力。台灣電玩電競產業去年的產值已超過千億台幣、並持續上升，除了傳統遊戲與周邊廠商，日常用品、食品、汽車甚至航空等多元產業也紛紛投入資源，顯示電競的快速發展已成為一股全球性趨勢。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安指出，台北市政府也積極推動相關建設與規劃，位於公館的自來水園區正在進行改建，預計將於明年6月完工，其中將包含一座「第二特色運動館」，內部計畫設有電競專屬場域，提供專業級的設施，未來體育局將與電競界夥伴密切交流，確保規劃能符合產業趨勢與專業需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法