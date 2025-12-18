台南遇災展韌性邁向國際化 農漁產外銷商機破10億

台南市積極推動農業國際化，市長黃偉哲今年多次帶隊和南市多家農漁會與優質廠商拓展海外市場。（記者楊金城攝）

台南市積極推動農業國際化，市長黃偉哲今年多次帶隊和南市多家農漁會與優質廠商拓展海外市場，參加東京、新加坡等4場海外國際食品展並舉辦超過42場國際行銷活動，促成官田八田米首度進入日本超市，學甲虱目魚排首次外銷澳洲，台南芭樂與鳳梨首次打入法荷市場，成功將台南鮮果與農漁產加工品推向日、韓、星、馬、加、澳、法、荷8個國家，累計訂單商機突破10億元。

台南市農業局今天（18日）發表年終成果，局長李芳林指出，台南農業1月遇上楠西地震、4月美國關稅議題、7月丹娜絲風災重創、11月非洲豬瘟及毒雞蛋事件，但台南農業展現韌性，天災激發行銷創意與能量，好農力行銷全世界，肯定農民、農會、加工業者一起努力打拚內、外銷。

台南市養豬協進會理事長曾勝誠說，感謝中央和市府合作並協助豬農防疫，安然度過非洲豬瘟的危機，相信明年會更好。

台南市農業局副局長吳威達表示，台南在冷鏈加工的農業基礎建設上，玉井農產加工及冷鏈物流中心斥資6億3900萬元，預計2026年下半年完工，採OT方式委由民間專業團隊營運，年處理青果量上看8500公噸。此中心整合加工、冷鏈、集散等功能，可有效分散季節性產量集中造成的市場壓力，穩定農產品價格，同時加強供應鏈效率，讓產業從源頭至市場更具競爭力。

位在將軍漁港腹地的將軍智慧水產加工及物流運籌中心斥資1.88億元，打造南部水產品冷鏈與加工示範基地，也是南市首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠，將在2026年啟用，委由台南漁產運銷股份有限公司營運，串聯生產、加工與物流體系。中心年處理量可逾1000公噸，主要收購與加工台灣鯛、文蛤、牡蠣、白蝦及虱目魚，作為產銷調節、價格穩定、拓展內外銷通路的重要據點，並增加地方就業機會。

台南發展休閒農業方面，農業局輔導東山區「東山175休閒農業區」及下營區「營墘休閒農業區」，經農業部審查通過劃定並公告；官田區「凌波渡頭休閒農業區」及新化區「大坑168休閒農業區」也通過農業部劃設審查，尚待公告。

台南水產品透過參加外國食品展、行銷活動，拓展外銷通路。（記者楊金城攝）

台南農產品拓展內、外銷通路市場。（記者楊金城攝）

官田區「凌波渡頭休閒農業區」將獲農業部公告通過。（記者楊金城攝）

台南市農業局今天（18日）發表推動農產外銷、發展農業成果。（記者楊金城攝）

台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心斥資1.88億元，將在明年啟用。（記者楊金城攝）

