    跟潮流拍「提帽小人」宣傳史奴比跨年限定 蔣萬安：大寶覺得很讚

    2025/12/18 16:31 記者孫唯容／台北報導
    北市府跨年今年與超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族合作，更推出10款跨年限定周邊商品，市長蔣萬安趕流行，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品，網友盛讚「市長潮喔」，蔣萬安也分享，自己拍攝前有和家中大寶討論，「大寶也覺得很讚」。（翻攝蔣萬安IG）

    北市府跨年今年與超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族合作，更推出10款跨年限定周邊商品，市長蔣萬安趕流行，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品，網友盛讚「市長潮喔」，蔣萬安也分享，自己拍攝前有和家中大寶討論，「大寶也覺得很讚」。（翻攝蔣萬安IG）

    北市府跨年今年與超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族合作，更推出10款跨年限定周邊商品，市長蔣萬安趕流行，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品，網友盛讚「市長潮喔」，蔣萬安也分享，自己拍攝前有和家中大寶討論，「大寶也覺得很讚」。

    蔣萬安在個人instagram拍攝上傳「提帽小人」短影音，向民眾推薦全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出10款跨年限定周邊商品，蔣萬安將限定的帽子、圍巾等配件穿上身，貼文吸引五千多人按讚，網友稱讚「市長太可愛」、「好想抓市長」、「太跟得上潮流」等語。

    蔣萬安下午出席電競嘉年華開幕活動，接受媒體訪問時表示，團隊有提出這個idea，自己也和大寶討論，大寶也覺得很讚，透過影片開箱跨年周邊小物，期待與市民朋友、史努比一起跨年。

    觀傳局指出，「臺北最High新年城」跨年晚會今年首度攜手全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族，Snoopy 帶著兄弟姊妹與好友們，化身城市旅遊大使，暢遊臺北大巨蛋、台北101、貓空纜車、西門紅樓、北門、大湖公園、美麗華摩天輪及中正紀念堂等城市地標，並以這些為設計靈感，推出10款臺北跨年限定周邊商品，包含帽子、圍巾、T恤、馬克杯、票卡夾、帆布袋等。

    北市府跨年今年與超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族合作，更推出10款跨年限定周邊商品，市長蔣萬安趕流行，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品，網友盛讚「市長潮喔」，蔣萬安也分享，自己拍攝前有和家中大寶討論，「大寶也覺得很讚」。（翻攝蔣萬安IG）

    北市府跨年今年與超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族合作，更推出10款跨年限定周邊商品，市長蔣萬安趕流行，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品，網友盛讚「市長潮喔」，蔣萬安也分享，自己拍攝前有和家中大寶討論，「大寶也覺得很讚」。（翻攝蔣萬安IG）

