東港溫王爺生日辦平安宴 前大總理鄭春忠霸氣提供580台斤烏魚子

東隆宮前大總理鄭春忠準備580台斤的烏魚子，免費送民眾吃。（鄭春忠提供）

屏東東港溫府千歲20日聖誕，前大總理鄭春忠霸氣花一百餘萬元購買580台斤的烏魚子並準備6台的餐車，提供烏魚子、烤肉、黑輪等各種食品，明天（19日）晚上6點38分起，連續2天在廟埕設攤免費提供給民眾吃。鄭春忠說，今年溫王爺指示辦平安宴，他決定讓更多信徒能參與，所以用這種方式來歡迎前往祝壽拜拜的民眾。

農曆11月1日為東港東隆宮溫府千歲聖誕，甲辰正科大總理鄭春忠每年都會提前向溫王爺請示如何慶生，今年擲筊可以舉辦平安宴的方式舉行，讓信徒一起參加，而以往都是採取送壽麵、飯湯或辦桌的方式舉行，他考量到每年溫王爺生日祝壽時，很多信徒都有吃東西，決定以另類的方式讓更多信徒可以參與，決定在東隆宮的廟埕設攤，免費提供前來祝壽的信徒和民眾食用。

這次安排了6個攤位，其中包括1攤素食、5攤葷食，準備了黑輪、素食壽司、豬肉串、雞肉串、杏鮑菇、冰淇淋等，讓前來祝壽的民眾都能輕鬆享用，更準備580台斤烏魚子，市價超過百萬元，希望讓更多的信眾來參加，預估將有上千來參加。

這次設攤時間於19、20日兩天舉行，從下午6時38分起至晚間10時止，歡迎信眾在參拜王爺之餘，也能在廟埕共享美食，一同感受王爺生日喜悅。

580台斤的烏魚子已經準備好了。（鄭春忠提供）

工作人員正在準備烏魚子。（鄭春忠提供）

