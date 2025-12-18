為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日月潭清淤排砂污染下游水岸？台電：會持續監測加強沖刷

    2025/12/18 16:35 記者劉濱銓／南投報導
    台電在日月潭進行水力發電排砂清淤，排砂後的濁水流經下游水里溪，遭地方質疑污染水岸，導致河道石塊變灰白。（記者劉濱銓攝）

    日月潭不僅是觀光湖泊，還是水力發電水庫，惟水庫運作逾90年、淤積明顯，管理水庫的台電今年展開水力發電排砂，藉此為水庫「續命」，但排砂後的濁水流經下游水里溪，遭居民質疑污染水岸、河道變灰白；對此，台電回應，水里溪石塊灰白，與排砂是否有直接關係還需釐清，但後續會加強放水沖刷，降低民眾疑慮。

    台電表示，日月潭清淤透過抽取底泥，混合潭水後送進水輪機，進行水力發電排砂，不僅維持發電運作，同時排砂清淤，發電後的濁水則會流經下游水里溪，再匯入濁水溪。

    台電說，水力發電排砂都在晚間進行，避免白天操作影響到水里溪景觀，且排完濁水後，會再排放發電放流水，運用清水沖刷河道，把殘留泥砂帶往濁水溪，將排砂衝擊降至最低；自今年排砂以來，透過第三方單位監測，水里溪的水質、生態，以及魚類環境並未出現異常。

    至於水里鄉民質疑，水里溪因排砂導致溪床灰白，經過實勘，由於正值冬季枯水期，河床石頭多有裸露，無法直接證明與清淤排砂有關，但無論如何，未來都會持續監測，並透過排放發電放流水沖刷河道，以降低淤砂沉澱和民眾疑慮。

    水里鄉公所表示，針對台電排砂作業，公所立場為水里溪若自然生態受影響，就會要求停止排砂，近期因冬季乾旱、水位下降，加上河床經過曝曬變得乾燥，可能因此才讓石塊呈現灰白，日後會密切關注河床與景觀變化，以維護在地水岸景觀。

