    北斗排隊名店「阿琴姐高麗菜飯」 驚傳頂讓

    2025/12/17 08:58 記者顏宏駿／彰化報導
    北斗人氣名店，「阿琴姐高麗菜飯」驚傳頂讓。（記者顏宏駿攝）

    北斗人氣名店，「阿琴姐高麗菜飯」驚傳頂讓。（記者顏宏駿攝）

    擁有70年歷史，北斗排隊名店「阿琴姐高麗菜飯」驚傳頂讓！老闆娘阿琴姐說，因為兒子無意接班，自己身體日漸力不從心，最後決定「頂讓」。

    「阿琴姐高麗菜飯」70年前由阿琴姐的爸爸在奠安宮前創立，後來由阿琴姐接手，15年前奠安宮商場改建再搬到中華路現址。因位處核心商圈，又是70年老店，擁有死忠顧客，每到假日總是大排長龍，是北斗諸多小吃中的排隊名店之一。

    但近日店前貼出「頂讓」公告，客人不解，人氣如此人氣興旺的小店為何要頂讓。

    網紅計程車司機王國春是阿琴姐的忠實顧客，他說，常常經過都大排長龍的阿琴姐高麗菜飯，竟然要頂讓了。看到頂讓這2個字，感到無比惆悵，畢竟阿琴姐也陪伴他超過10年了，當年一吃就成主顧。

    阿琴姐說，自己年紀大了，體力有點力不從心，應該退休養身，而跟他一起開店的小兒子當然是最佳接班人選，但小兒子有自己的想法，不想接班，另外一起奮鬥的工作夥伴，也都年紀大了，不想接，最後只有「頂讓」一途。

    阿琴姐表示，「頂讓」的目的是「把味道保留下來」，他們願意把店面、商標和生財器具及技術都移轉給有心人，開出300萬的價格，目前已有多人洽談，她選擇最大的考量就是「誰能把阿琴姐的味道繼續傳承下去」。

    阿琴姐（中）經營高麗菜飯多年，想退休了！圖為縣府顧問林素珍、縣府秘書鄭朝元之前蒞店嚐鮮。（圖由縣府提供）

    阿琴姐（中）經營高麗菜飯多年，想退休了！圖為縣府顧問林素珍、縣府秘書鄭朝元之前蒞店嚐鮮。（圖由縣府提供）

