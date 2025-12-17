白宮幕僚長爆料 川普是「酒鬼型人格」 批司法部長處理艾普斯坦案失當

白宮幕僚長威爾斯（後）形容美國總統川普（前）是「酒鬼型人格」，認為這世界上沒有任何他做不到的事。（美聯社檔案照）

行事低調卻影響力深遠的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），在時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）16日刊出的系列專訪中，批評司法部長邦迪（Pam Bondi）處理已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的方式，並為美國總統川普第二任期採取的強硬施政路線辯護。

川普是在威爾斯成功操盤其2024年總統大選勝選後，延攬她出任白宮幕僚長。「浮華世界」指出，威爾斯自川普今年1月就任前不久起，便開始接受該刊訪談，報導也收錄其他白宮幕僚與內閣成員的說法。威爾斯是美國史上首位女性白宮幕僚長，向來以低調著稱，如此長時間接受訪談實屬罕見。

美聯社報導，威爾斯在一系列內容廣泛的訪談中向該刊表示，她低估了這起涉及聲名狼藉金融家艾普斯坦的醜聞所引發的風暴，但對邦迪如何處理該案，以及對外界期待的管理方式提出尖銳批評。

威爾斯批評邦迪，今年稍早曾向一群社群媒體意見領袖發放資料，但內容並未包含任何新的艾普斯坦資訊，反而引發川普基本盤更強烈要求全面公開檔案的聲浪。威爾斯說，「我認為她完全沒有理解，這正是一個高度聚焦、極度關心此事的族群」，「她先是給了他們一堆什麼都沒有的資料，接著又說證人名單或客戶名單就在她桌上。但根本不存在什麼客戶名單，而且那玩意兒也絕對不在她桌上。」

在訪談中，威爾斯形容幕後的川普，與他在公眾面前呈現的形象高度一致：一位氣勢強烈、思考宏觀，但經常不太在意政策與程序細節的人。但她也強調，川普並不像外界常形容的那樣憤怒或情緒化，儘管她也肯定他在對付政敵時的冷酷與決心。

她表示，川普有著「酒鬼型人格」（alcoholic’s personality），儘管川普並不喝酒。這種人格特質讓她想起自己的父親、知名體育主播薩默羅（Pat Summerall），「高度機能型酒癮者，或一般酒癮者，在喝酒時人格特質會被放大」，川普「認為這世界上沒有任何他做不到的事，沒有，一件都沒有。」

談到委內瑞拉時，威爾斯表示，川普希望持續對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓，「他想持續炸船，直到馬杜羅舉手投降。而比我聰明得多的人告訴我，他會的。」

不過，威爾斯的說法似乎與官方立場有所牴觸，川普政府一貫強調，這些打擊行動是為了阻止毒品、拯救美國人的生命，而非推動政權更迭。

威爾斯形容，她工作的很大一部分，是引導川普的能量、即興想法與政策目標，包括管理他對政治對手的報復衝動、對他認為導致2020年敗選的人，以及對在他首任期後追究其刑責者的敵意。

威爾斯在川普第二任期初期向「浮華世界」表示，「我們有一個非正式的共識，就是清算恩怨會在前90天結束。」但她後來又改口：「我認為他不是在進行一場報復之旅。」她主張，川普的出發點是不同的原則：「『我不希望發生在我身上的事，再發生在別人身上。』因此，做了壞事的人就應該離開政府。在某些情況下，這看起來可能像是報復，也不排除偶爾確實有那個成分。誰會責怪他？至少不是我。」

報導刊出後，威爾斯抨擊該篇報導是「刻意誤導、別有用心、針對我以及史上最優秀的總統、白宮幕僚與內閣成員的抹黑之作」。

儘管威爾斯並未否認曾發表前述言論，但她在社群媒體貼文中寫道：「重要脈絡被刻意忽略，而我與其他人對團隊與總統的正面評價，有大量內容被排除在報導之外。我在讀完之後只能假設，這是為了刻畫一個極度混亂、負面的總統與執政團隊形象。」

威爾斯強調，川普在11個月內完成的成就，超過任何總統在8年內的表現，這歸功於他「無可匹敵的領導力與願景」，「這一切都不會阻止我們持續不懈地追求『讓美國再次偉大』。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也公開為威爾斯辯護，她在社群平台X上寫道：「川普總統沒有比蘇西更忠誠、更重要的顧問。整個政府都感謝她穩健的領導，而且我們都挺她。」

