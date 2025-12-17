為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東玉皇宮慶祝建宮50週年 紀念路跑開始報名

    2025/12/17 08:49 記者葉永騫／屏東報導
    屏東玉皇宮建宮50週年舉行紀念路跑活動。（屏東玉皇宮提供）

    屏東玉皇宮建宮50週年舉行紀念路跑活動。（屏東玉皇宮提供）

    屏東玉皇宮慶祝建宮50週年，將在2月27日盛大舉辦紀念路跑活動，即日起到1月15日受理報名，玉皇宮主委陳懿惠表示，玉皇宮自創建以來，守護地方50年，成為屏東信仰中心，這次特別以路跑健走的方式邀請民眾一起來參與，祈求大家身體健康、萬事如意，參加活動完賽後還送伴手禮。

    陳懿惠表示，屏東玉皇宮（天公廟）是屏東重要的宗教與文化指標，融合儒、道、釋三教精神，展現包容與和諧，也承載著信眾的信仰寄托與社會凝聚力，此次欣逢建宮50週年，特別舉辦全民青春活力路跑健走活動，讓信眾與大眾以健康、活力、陽光的方式參與，共同見證屏東玉皇宮半世紀的歷史意義與善的循環。

    即日起到1月15日受理報名，一律採取網路報名，在此網站受理，分成凌霄挑戰組11公里、凌霄樂活組11公里（65歲以上）、祈福健跑組5公里，三個組別，凌霄組報名費用450元、晶片押金100元，祈福健跑組報名費300元，報名即送紀念T恤、運動帽，完賽有獎牌、證書、運動毛巾及伴手禮，各組前10名有獎金及獎品。比賽時間在2月27日上午6點20分於屏東玉皇宮集合，7點起跑。

    屏東玉皇宮建宮50週年紀念路跑路線圖。（屏東玉皇宮提供）

    屏東玉皇宮建宮50週年紀念路跑路線圖。（屏東玉皇宮提供）

    屏東玉皇宮建宮50週年紀念路跑路獎牌。（屏東玉皇宮提供）

    屏東玉皇宮建宮50週年紀念路跑路獎牌。（屏東玉皇宮提供）

