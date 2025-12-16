找老公代跑？礁溪溫泉馬拉松爆選手作弊 禁賽1年追回獎項

礁溪溫泉馬拉松傳出妻子找丈夫代跑爭議，圖為當天活動畫面。（圖由礁溪鄉公所提供）

宜蘭縣礁溪溫泉馬拉松傳出妻子找丈夫當槍手代跑，2名涉嫌違規選手，分別在10公里健跑組女子組摘下2、3名，大會查證屬實後予以除名，並對違規選手及代跑者祭出禁賽1年處分，領取獎項一併追回，名單提供給其他賽事主辦單位，杜絕此類行為。

礁溪溫泉馬拉松已舉辦10多年，被視為國內6大跑步旅行馬拉松活動之一，今年比賽13日舉辦，有4500人報名，但賽後就有人檢舉，指10公里健跑組女子組1名選手與一同參賽的丈夫互換晶片，冒用丈夫成績領取第2名獎項，另一對參賽夫妻晶片都放在丈夫身上，透過代跑取巧手法得到第3名。

賽事總監蔡弘誠今天（16日）受訪時指出，全案已完成調查，10公里健跑組女子組第2名李姓女子，由莊姓男子代跑，第3名蕭姓女子，則是賴姓男子代跑，2名得獎人均除名，由其他選手遞補，相關處置已在活動官網公告。網友在官網留言區回應，「跑個步也要做假」、「以後抓到代跑，直接罰重金拉」、「丟臉啊」。

根據調查，比賽當天，李女與莊姓丈夫互換晶片，莊男成績在10公里健跑組女子組排名第2，李女假冒成自己的成績，事後領取獎品、獎盃。蕭女則把晶片交給丈夫賴男代跑，賴男助妻奪到第3名，但晶片資訊顯示，2人回到終點時間一模一樣因此露餡。

大會對違規選手做出處分，包括違規參賽者及代跑者禁賽1年、違規名單提供給其他賽事主辦單位、追回領取獎項、相關損害將求償，另重新製作獎盃，寄給遞補上來得獎選手。

大會查證屬實後，在活動官網公告處置結果。（圖取自礁溪溫泉馬拉松官網）

