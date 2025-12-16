為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    找老公代跑？礁溪溫泉馬拉松爆選手作弊 禁賽1年追回獎項

    2025/12/16 13:10 記者江志雄／宜蘭報導
    礁溪溫泉馬拉松傳出妻子找丈夫代跑爭議，圖為當天活動畫面。（圖由礁溪鄉公所提供）

    礁溪溫泉馬拉松傳出妻子找丈夫代跑爭議，圖為當天活動畫面。（圖由礁溪鄉公所提供）

    宜蘭縣礁溪溫泉馬拉松傳出妻子找丈夫當槍手代跑，2名涉嫌違規選手，分別在10公里健跑組女子組摘下2、3名，大會查證屬實後予以除名，並對違規選手及代跑者祭出禁賽1年處分，領取獎項一併追回，名單提供給其他賽事主辦單位，杜絕此類行為。

    礁溪溫泉馬拉松已舉辦10多年，被視為國內6大跑步旅行馬拉松活動之一，今年比賽13日舉辦，有4500人報名，但賽後就有人檢舉，指10公里健跑組女子組1名選手與一同參賽的丈夫互換晶片，冒用丈夫成績領取第2名獎項，另一對參賽夫妻晶片都放在丈夫身上，透過代跑取巧手法得到第3名。

    賽事總監蔡弘誠今天（16日）受訪時指出，全案已完成調查，10公里健跑組女子組第2名李姓女子，由莊姓男子代跑，第3名蕭姓女子，則是賴姓男子代跑，2名得獎人均除名，由其他選手遞補，相關處置已在活動官網公告。網友在官網留言區回應，「跑個步也要做假」、「以後抓到代跑，直接罰重金拉」、「丟臉啊」。

    根據調查，比賽當天，李女與莊姓丈夫互換晶片，莊男成績在10公里健跑組女子組排名第2，李女假冒成自己的成績，事後領取獎品、獎盃。蕭女則把晶片交給丈夫賴男代跑，賴男助妻奪到第3名，但晶片資訊顯示，2人回到終點時間一模一樣因此露餡。

    大會對違規選手做出處分，包括違規參賽者及代跑者禁賽1年、違規名單提供給其他賽事主辦單位、追回領取獎項、相關損害將求償，另重新製作獎盃，寄給遞補上來得獎選手。

    大會查證屬實後，在活動官網公告處置結果。（圖取自礁溪溫泉馬拉松官網）

    大會查證屬實後，在活動官網公告處置結果。（圖取自礁溪溫泉馬拉松官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播