    首頁 > 生活

    雲林鴨場確診H5N1禽流感 撲殺5267隻肉鴨

    2025/12/16 09:41 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林元長一處肉鴨場確診H5N1禽流感，防疫人員執行撲殺銷毀5267隻16週齡肉鴨。（雲林縣動植物防疫所提供）

    入冬天氣變冷，加上日夜溫差大，雲林元長鄉1處肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所接獲通知，昨（15）日執行撲殺銷毀及防疫工作，共計撲殺5267隻16週齡肉鴨。

    雲林縣動植物防疫所執行例行性監測檢驗，14日報告出爐元長一處肉鴨場驗出H5N1病毒，場內鴨隻未出現有病徵，防疫所技正陳建棠表示，接獲中央通知後，依標準作業程序，執行場內5267隻肉鴨撲殺銷毀作業，並完全場區及周邊環境清潔及消毒工作。另半徑1公里有16場採樣監測，半徑3公里內有84場健康訪視。

    陳建棠指出，累計今年雲林縣確診H5N1有8場，分別為鵝2場、鴨1場、雞5場，雖比去年同期有22場少，但隨著氣溫降低，加上日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，且適逢候鳥度冬高峰期，台灣面臨境外禽流感病毒入侵的風險高，提醒養禽業者應留意禽舍保溫及通風管理，持續維護防鳥設施，做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，發現禽隻異常要主動通報，避免疫情發生。

