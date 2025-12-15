為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市公園國小推行三好運動 獲教育部品德特色學校肯定

    2025/12/15 13:31 記者蔡文居／台南報導
    南市北區公園國小三好兒童認證表揚。（南市教育局提供）

    南市北區公園國小三好兒童認證表揚。（南市教育局提供）

    台南市北區公園國小以校為本位的品德教育特色課程，在品德教育方面以「說好話、做好事、存好心」三好運動為核心，建立完整的品德教育體系，今年榮獲教育部品德教育特色學校肯定。南市教育局表示，南市從2020年起開始推動品德教育領航學校計畫後，年年皆有學校順利獲獎，至今年已累計20所學校獲獎。

    公園國小校長朱英男表示，學校以「公園兒童 品學兼優 曲直向前」為願景，結合品德力、英語力、閱讀力、合作力、行動力等核心素養，透過三好兒童獎勵制度，讓學生成為品德的實踐者，積極應對價值的辯證與生活挑戰，並整合社區資源，運用社群媒體與家長密切互動，培育品學兼優、具備全球移動力的未來人才。

    南市教育局表示，除了教育部全國特色學校外，南市還有文和實小、麻豆國小、立人國小、東區勝利國小、西門實小、東區大同國小、喜樹國小、南化國中、建興國中、後壁國中及南新國中等11校獲得市級獎項肯定，未來將持續鼓勵學校制定具有地方特色的品德教育方案，通過實踐、體驗與反思策略，進一步讓品德教育更加深化推廣。

    南市北區公園國辦品德小短文啟發思辨。（南市教育局提供）

    南市北區公園國辦品德小短文啟發思辨。（南市教育局提供）

