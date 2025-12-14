年末限定？北捷推出「1貼心服務」 全網笑翻：尾牙噴射祭要開始了

有網友發文分享，他在台北捷運站看到一個附有數份「嘔吐袋」的告示牌，推測是北捷為歲末年初的酒醉民眾所推出的「限定服務」。示意圖。（資料照）

2025年逐漸進入尾聲，許多公司行號開始舉辦尾牙、聚餐活動。有網友發文分享，他在台北捷運站看到一個附有數份「嘔吐袋」的告示牌，推測是北捷為歲末年初的酒醉民眾所推出的「限定服務」，以防他們在乘車期間身體不適嘔吐一地，該文一出，立即掀起眾人熱烈討論，網有們也大讚這項服務相當貼心。

據悉，該名網友1在社群平台Threads分享1張照片，他提到這是在台北捷運南港展覽館站外拍攝的，只見畫面中有一個告示牌，上面用中英文寫著「嘔吐袋，請自行取用」，一旁透明塑膠袋內裝有數份黑色嘔吐袋，並備註如索取完畢，可以洽詢問處。目睹此景，原PO忍不住驚呼︰「看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了！」

圖文曝光後，吸引大批網友關注並紛紛表示，「水箭龜的旺季」、「尾牙館的必備品」、「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「應該是被吐怕了，捷運局先預備起來」、「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」、「我今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊」、「曾經在南港公司尾牙結束後因故到三總急診室，結果救護車送進來2個喝到送急診的，還都是我們公司的」。

還有其他網友回應，在大安站、大坪林站、台北車站、南京復興站、徐匯中學站等捷運分站，也有看到同一款告示牌。據了解，北捷曾在去年推出過這項服務，並獲得許多乘客好評，之後即便在車在內外沒看到相關告示，若民眾有酒後搭車或身體不適的情況，都可直接向詢問處索取嘔吐袋；倘若自己或看到其他乘客，在車站、車廂內等地方發生嘔吐情況，也可通知站務人員或按列車對講機，讓清潔人員即時前往處理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

