    首頁 > 生活

    台灣首辦「死後影像研討會」 攜手日專家促制度進步

    2025/12/14 13:16 記者楊綿傑／台北報導
    台大醫學院法醫學研究所於近日舉辦首屆「台日死後影像交流研討會」，緊扣「死後影像」核心議題，內容兼具實務廣度與學術深度。（圖由台大提供）

    台大醫學院法醫學研究所於近日舉辦首屆「台日死後影像交流研討會」，緊扣「死後影像」核心議題，內容兼具實務廣度與學術深度。校方表示，將促進我國在制度化訓練、重大災難鑑識能力以及影像判讀品質上的全面提升。

    此為台灣首次針對「死後影像 （Post-mortem Imaging）」領域舉辦的國際級學術交流，邀集日本東京大學、秋田大學及福井大學3位權威學者來台，與國內專家共同探討新技術在現代司法鑑識及醫院病患安全管理中的關鍵應用與發展。

    「死後影像」是指運用電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等醫學影像技術，在不破壞遺體外觀的情況下進行全身影像檢查，以診斷體內的病變與損傷。此技術可輔助傳統解剖，作為判斷死因的客觀證據。

    東京大學教授槇野陽介說明死後影像的基礎判讀邏輯，強調其對傳統解剖不可或缺的互補價值；秋田大學教授大谷真紀則展示牙科影像結合3D重建技術，如何在重大災難罹難者身分鑑識中發揮關鍵作用。

    另外，福井大學教授兵頭秀樹分享日本在死後影像教育訓練及建立國際準則的成果，並強調如何將死後影像檢查導入醫院流程的成功經驗。他指出，日本將死後影像納入醫院病患安全管理的一環，具體實踐「死後的影像診斷，是為了提升生者的醫療品質」之理念。

    台大醫學院法醫學研究所所長翁德怡表示，此次研討會象徵台日雙方在法醫影像領域的合作邁入嶄新階段。也強調，死後影像技術已成為全球司法調查與維護院內病患安全的重要工具，透過首度與日本專家的深度交流，將能促進台灣在制度化訓練、重大災難鑑識能力以及影像判讀品質上的全面提升。

