12/14各報重點新聞一覽

賴清德總統昨出席宏道獎頒獎典禮會前受訪表示，反年改的法案還沒送出立法院，希望朝野能夠再好好地討論。（記者陳逸寬攝）

自由時報

府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例；至於前天三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。據掌握，賴清德總統明天將先在國政茶敘後對外說明，行政院長卓榮泰也會召開記者會，向國人說明不副署的理由。

川普解除台美高層官員互訪限制 林佳龍低調訪美國AIT總部

外交部長林佳龍美東時間十一日晚間現身美國大華府地區，在維吉尼亞州阿靈頓的美國在台協會（AIT）總部附近被媒體目擊。時逢美國國務院十二日舉辦首屆「矽谷和平高峰會（Pax Silica Summit）」，加上美國總統川普近日簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層官員互訪限制，也讓林此行意外引發聯想。不過，對林佳龍是否訪美，外交部昨對此沒有評論。

中菲南海衝突再起 菲國控中國海警 攻擊20艘漁船

中國與菲律賓再爆南海衝突。馬尼拉指控，中國兩艘海警船與數艘民兵船十二日在爭議水域仙賓暗沙（菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁），阻擋約廿艘菲國漁船並發射強力水砲，造成三人受傷、兩船毀損。不僅如此，中方海警人員更乘橡膠艇切斷數艘菲漁船錨繩，使船隻與船員在強流高浪中陷入險境。

聯合報

砸數百億推TPASS...汽機車數量雙創新高

政府近年砸數百億力推ＴＰＡＳＳ通勤月票等公共運輸優惠，盼能降低民眾對私人運具的依賴，但根據交通部公路局統計，截至今年十月底，自用小客車數量已達七一七萬輛、機車一四六八萬輛，雙雙創下歷史新高，其中機車數量又比前年增加廿七萬輛之多。

中俄軍機首次同飛往東京 陸專家：對日執行常態化戰略巡航

讀賣新聞等日媒十三日引述幾位日本政府相關人士報導，中俄兩軍的轟炸機九日進行聯合空中戰略巡航，期間曾朝東京飛行。除了飛航路線很罕見，也是已知中俄兩國的軍機首次同時航向東京。另據中國大陸軍事專家分析，今後中俄有可能執行對日本的常態化戰略巡航。

中國時報

憲政風暴 財劃法擬不副署

賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。由於《財政收支劃分法》依法15日要公布，看準憲法法庭無法開庭，外界推斷《財劃法》作為不副署第一槍機率高，第二槍則是停砍公教年金法案，民進黨政策會執行長吳思瑤13日也表態支持不副署；對此，行政院發言人李慧芝僅重申卓揆會以合法合憲的方式來處理。在野則痛批，賴身為國家元首卻帶頭摧毀民主憲政，讓行政院選擇性副署，恐釀成憲政災難。

中研院3院長人選出爐 送總統圈選

中研院院長廖俊智任期將在明年6月20日屆滿，啟動多時的第13任院長遴選工作也走到尾聲，院方已於13日召開評議會，依序列出3名院長人選，呈送總統府，最後將由賴清德總統圈選當選人。中研院昨也表示，過程採取無記名排序方式投票，依序選出的序位前3名院長候選人，將請總統圈選並任命。

交部長林佳龍美東時間11日晚間現身美國大華府地區，傳下榻鄰近華府、位於維吉尼亞州阿靈頓的Hyatt Centric飯店。（中央社）

菲律賓海岸防衛隊13日發布的影像截圖顯示，中國海警船在南海仙賓暗沙附近對一艘菲律賓漁船發射水砲。（法新社）

