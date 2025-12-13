雙子座流星雨明天登場 搭台灣好行輕鬆抵達觀星聖地

雙子座流星雨14日登場，合歡山暗空公園是觀星聖地。（南投縣政府提供）

雙子座流星雨預計明（14日）登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害條件環境下，每小時約可觀賞到近百顆流星，擁有國際認證的合歡山暗空公園，將成為追星族觀星首選地點，南投縣政府觀光處表示，民眾只要搭乘台灣好行「清境線」，即能抵達合歡山，以輕鬆愉悅心情觀星，感受星空浩瀚夢幻之美。

縣府觀光處表示，根據台北市立天文館介紹，雙子座流星雨特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半明亮並帶有濃烈色彩。由於流星速度相對和緩，因此劃過後少有餘痕殘留，方便觀星民眾清晰辨識。

觀光處指出，合歡山暗空公園是全台首座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨，其中鳶峰遊客中心更設有沉浸式「鳶峰星空劇場」，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，目前新的經營團隊業已進駐，將提供更多元的觀星服務。

惟觀光處強調，合歡山道路彎曲狹窄，且停車空間不足，夜衝觀星易發生危險，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，如台灣好行「清境線」從埔里出發，沿途還能順遊青青草原觀賞綿羊秀，並漫步於清境高空觀景步道，欣賞壯闊高山美景，最終抵達翠峰站，再轉乘公車至鳶峰，使觀星之旅成為一趟豐富的深度旅遊，充分達到療癒心靈目的

合歡山暗空公園設有星空劇場。（南投縣政府提供）

搭乘台灣好行「清境線」，可順遊清境農場。（南投縣政府提供）

