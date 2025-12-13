北部宜蘭濕冷防局部大雨 冷氣團南下中部以北明顯降溫

氣象署指出，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。（資料照）

中央氣象署指出，東北季風影響，針對基隆北海岸及宜蘭地區，氣象署表示從昨晚到今日有局部大雨發生的機率，並請注意瞬間大雨。預估今日迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

今日氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。氣象署網站也顯示，今日各地體感溫度預報各地低溫都掉到1字頭，其中北部、中部下探到12度，南部及東部也降至15、16度。

氣象署指出，由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生的機率；此外，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

另外，清晨中南部地區可能有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意交通安全；今晚起至明日中部以北及宜花地區3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意道路濕滑、注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏北風，南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日至下週一清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而12/14中部以北山區也有零星短暫雨。

下週一白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；下週一至下週二各地為晴到多雲，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週三東北季風稍增強，下週四東北季風影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週五東北季風稍減弱，水氣稍增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

至下週六轉偏東風，水氣仍多，迎風面東半部地區有局部短暫雨，西半部地區多雲，降雨機率稍提高；下下週日至下下週一東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 21 12 ~ 24 16 ~ 27 15 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

