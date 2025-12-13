為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    荷包失血！大湖草莓第一期果上市 自採每台斤上看800元創新高

    2025/12/13 08:07 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市，因草莓也是甜點及蛋糕原料，加上開放採果，市場供不應求，牽動價格上揚。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市，因草莓也是甜點及蛋糕原料，加上開放採果，市場供不應求，牽動價格上揚。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區以往每年12月初就是草莓開採的季節，但今年受天氣炎熱影響，普遍較往年延後半個月種植；大湖地區農會表示，大湖產區第一期果已搶鮮上市，約3成的草莓觀光果園開放採果，每台斤價格700元起跳，甚至有些要價800元，創歷年來新高，可能要到12月下旬到明年初，第一期果量產後，價格可望回穩。

    大湖地區農會指出，往年大湖草莓種植面積約450公頃，但近年來，因大湖地區土壤因長期栽種致土質不佳，有不少莓農另行覓地栽種，紛紛轉往獅潭及公館等地租地種植，致今年大湖鄉草莓栽種面積降為370公頃，其中，高架草莓面積約有80公頃，品種以香水為大宗，另有豐香、美姬、白草莓等，亦深受消費者青睞。

    大湖地區農會說，今年草莓受天氣炎熱影響，有些莓農延後半個月栽種，目前第一期果已陸續上市，除觀光果園開放採果，因草莓也是甜點及蛋糕的原料，需求也大，致目前上市的草莓供不應求。

    農會說，去年第一期果剛上市每台斤自採價約650元，今年上漲至每台斤700元，甚至有些喊到800元，創歷年來新高；預計12月下旬到明年元旦，一期果才會進入盛產期，產量增多後，價格可望回穩。等明年2月農曆過年期間，第二期果進入產期，品質最佳，價格也比較親民。

    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市，有些觀光果園，打出每台斤700元，創歷年來新高。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區第一期果已搶鮮上市，有些觀光果園，打出每台斤700元，創歷年來新高。（記者張勳騰攝）

