遭拖行埔里黃牛入住台南「老牛的家」滿月了 頤養天生近況曝光

台南柳營「老牛的家」照顧每頭牛頤養天年。（台南市農業局提供）

南投埔里受虐黃牛上月在各方善心人士協助下，安置入住台南柳營德元埤「老牛的家」園區，取名「南哞」，如今滿月了，獲得妥適的照顧，平安的展開新生活。

台南市農業局說，「南哞」初來「老牛的家」，因遷移的不安及腳蹄受傷，不願走動，造成食慾不佳，還有頸部勒痕滲血、腳傷化膿及體外寄生蟲等問題。安排獸醫師診療及削蹄師修蹄，每週複診，目前「南哞」已經恢復健康，加上園區管理員們每日細心照料，牠食慾增加，步伐也愈顯安穩。

請繼續往下閱讀...

在這一個月裡，更湧入許多各界善心人士捐款給「老牛的家」專戶，農業局表達感謝，將妥善照護收容牛隻。

也有不少關心「南哞」的朋友來到「老牛的家」探望牠，現在看著牠悠閒漫步在園區，愜意低頭咀嚼牧草，平平安安度滿月，讓大家都為「南哞」感到欣喜及安慰。

農業局說，「老牛的家」設立近16年，目前園區內收養8頭牛隻，年齡橫跨老中幼，有黃牛也有水牛，每頭牛都有自己的名字，有各自喜歡的及熟悉的活動領域，也有各自的「牛脾氣」，管理員全心照護，讓每頭牛享受頤養天年的生活。園區開放時間為上午8點到下午5點，全年無休，歡迎民眾多加利用假日走訪「老牛的家」，近距離看著牛兒漫步或悠靜吃草，共同享受慢活時光。

「南哞」來到台南柳營「老牛的家」安置照顧滿月，恢復健康。（台南市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法