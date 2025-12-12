為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    1杯咖啡或1次陪伴…創意塞入扭蛋機交換服務 台東文化人另類交流

    2025/12/12 22:45 記者劉人瑋／台東報導
    日前台東發起了一場民間自主文化論壇，上百名台東地方文化人參與以「扭蛋機」方式提供自己創意及力所能及的服務。（周紫宸提供）

    日前台東發起了一場民間自主文化論壇，上百名台東地方文化人參與以「扭蛋機」方式提供自己創意及力所能及的服務。（周紫宸提供）

    日前台東發起了一場民間自主文化論壇，上百名台東地方文化人參與以「扭蛋機」方式提供自己創意及力所能及的服務，成為可交換的文化資源。活動召集人「街角書店」周紫宸說，商業或許是競爭，但文化是合作，設計文化扭蛋機，是因為相信文化越交換、越有力量。

    由街角書店召集、7位文化舵手共同發起的，在台東LeArk藝術展演中心舉辦的「台東文化願景論壇」，吸引94人報名、全程參與至少84人，現場最高人數達102人。主辦單位表示，這是近年少見由台東民間自主發起，跨越文化、生態、創作、政策與社群的在地文化大集合。

    周紫宸表示，規則是1套以交換為文化底層邏輯的共創工具，每位參與者需準備1份可交換的文化資源，可以是1本書、1份設計、1場諮詢、1項技能、1個空間、1杯咖啡，甚至1次陪伴。各人將願意提出的資源寫進紙條並塞入扭蛋後，再供與會成員抽出。

    其中有人表示願意提供自己的工作服務，還有懂得生態建築的美籍文化人在紙條上寫著「幫忙蓋房子」等，五花八門，讓更多文化人施展並交換專長，成為特殊的交流。

    周紫宸說，文化正在從活動走向生活方式的再設計，文化不只是展演，而是生活中可被選擇、可被陪伴、可被感受的節奏。引言人普遍指出：若文化無法進入日常，它便難以成為可持續的力量。台東的民間共識，有望成為台灣的「地方文化實驗室」，讓更多文化人認識並看見彼此。

    參與文化論壇者寫上願意提供的專長或文化資源，互相交換。（周紫宸提供）

    參與文化論壇者寫上願意提供的專長或文化資源，互相交換。（周紫宸提供）

