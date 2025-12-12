為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國冬季東方美人茶評鑑 曾郁芳3連霸特等獎

    2025/12/12 15:21 記者蔡政珉／苗栗報導
    全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳3連霸特等獎。（記者蔡政珉攝）

    全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳3連霸特等獎。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣頭份市農會舉辦全國冬季東方美人茶評鑑競賽，吸引全國茶農一較高下、互相交流，頭份市農會今天中午公布成績，由來自苗栗縣銅鑼鄉的茶農曾郁芳奪得特等獎，曾郁芳也創下連3年奪得特等獎佳績。

    東方美人茶產地主要集中於桃竹苗縣市，因小綠葉蟬叮咬，產生獨特的熟果香和蜂蜜香氣，受到不少行家喜愛。頭份市農會也舉辦評鑑，盼促進茶農相互交流，精進製茶技術，而透過比賽也能協助茶農行銷，並傳承經驗，希望吸引年輕人回到家鄉接手製茶產業，讓客家人的珍寶繼續傳承。

    評審指出，東方美人茶受今年氣溫較熱以及閏六月影響，茶菁不易取得產量也減少僅剩一半，茶農雖受到影響但仍盡力製茶參與評鑑，經依外觀、水色、香氣、滋味評比後，曾郁芳再度獲得特等獎。

    曾郁芳來自製茶世家，曾獲選為百大青農，自幼跟隨父親學習製茶技術，她更自創品牌「曾的」，產品也曾獲比利時ITQI國際風味及品質評鑑的「米其林二星最佳風味獎」，產品深受行家喜愛。

    全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳（左4）3連霸特等獎。（記者蔡政珉攝）

    全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳（左4）3連霸特等獎。（記者蔡政珉攝）

    全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳3連霸特等獎。（記者蔡政珉攝）

    全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳3連霸特等獎。（記者蔡政珉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播