    首頁 > 生活

    恆春洋蔥缺工救星！全自動育苗移植一條龍 解農民「彎腰之苦」

    2025/12/12 15:15 記者蔡宗憲／屏東報導
    全自動育苗移植一條龍，舒緩農民「彎腰之苦」。（記者蔡宗憲攝）

    全自動育苗移植一條龍，舒緩農民「彎腰之苦」。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島洋蔥享譽全台，但近年受限於農村人口老化及嚴重缺工，「種洋蔥」這項極需彎腰勞動的產業面臨極大挑戰。為解決每逢產季「搶工大戰」的困境，高雄區農業改良場與恆春大和蔬果生產合作社，今舉辦「洋蔥產業一貫化機械作業」示範觀摩，展示從源頭的自動化育苗到田間移植技術，期盼透過機械化「大軍」進駐，讓在地蔥農不再望田興嘆。

    屏東恆春、車城及枋山是全台洋蔥重鎮，但傳統洋蔥產業需投入大量人力，從育苗、拔苗到定植，幾乎全程都得彎腰在烈日下作業。近年農村人力斷層嚴重，採收期甚至需仰賴國軍助收，而最耗費人力的「定植」階段，往往有錢也請不到工，成為產業發展的最大隱憂。

    高雄農改場指出，洋蔥機械化的成敗關鍵在於「強健的種苗」，因此本次觀摩會特別展示「穴盤育苗技術」與自動化播種機械。透過精準的機械播種，不僅能培育出根系盤結良好的洋蔥苗，更能直接對接後端的「全自動移植機」，大幅提升作業效率。

    現場不少老農看著自動化機械運作，紛紛表示興趣。大和蔬果生產合作社表示，透過整合洋蔥栽培各環節的機械設備，希望能建立標準化模式，盼未來能全面推廣，讓恆春半島的「洋蔥味」能在一貫化機械的助攻下，讓年邁的農民能省下一點力氣。

    高雄區農業改良場與恆春大和蔬果生產合作社，舉辦「洋蔥產業一貫化機械作業」示範觀摩。（記者蔡宗憲攝）

    高雄區農業改良場與恆春大和蔬果生產合作社，舉辦「洋蔥產業一貫化機械作業」示範觀摩。（記者蔡宗憲攝）

    高雄區農業改良場與恆春大和蔬果生產合作社，舉辦「洋蔥產業一貫化機械作業」示範觀摩。（記者蔡宗憲攝）

    高雄區農業改良場與恆春大和蔬果生產合作社，舉辦「洋蔥產業一貫化機械作業」示範觀摩。（記者蔡宗憲攝）

    自動化育苗到田間移植技術盼機械化。（記者蔡宗憲攝）

    自動化育苗到田間移植技術盼機械化。（記者蔡宗憲攝）

