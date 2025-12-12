政大X學院啟動「英雄實驗室」師徒制串聯產業培養跨域人才

「英雄實驗室」邀請到各領域業師串聯學術與產業。（政大提供）

政治大學X實驗學院啟動高度創新的「英雄實驗室」，以「自主探索×產業實戰」的雙軸並行模式，打造跨域實踐生態系。計畫由X實驗學院執行長羅文倩領軍，號召多位橫跨科技、金融、法律、生技、傳播與文化創意等領域的頂尖業界人才共同投入，以「師徒制」串聯學術與產業，為下一代點亮探索世界的火種。

校長李蔡彥表示，X實驗學院的成立是政大在高等教育上的戰略突破，為傳統校園帶來革命性的典範轉移，是一個以「心理韌性」為基底，以「跨域實作」為策略的社會實驗，籲請大家支持高等教育的創新嘗試，共同為台灣培育真正能承擔未來的人才。

羅文倩強調，AI時代下，學生最需要的不再是知識的儲存，而是將知識轉化為行動力與解決方案的能力。X實驗學院與英雄實驗室就像是一個「有機農法生態園」，這裡不強求作物長得一樣高，而是提供特殊的土壤（第三空間）與資深園丁（業師），讓種子（學生）在內在扎根（心理探索）的同時，也能適應多變的氣候（AI時代），最終長成其原本該有的獨特樣貌。

「英雄實驗室」關鍵在其獨特的「師徒社群」模式，校方透過深厚的業界網絡，成功邀集陣容堅強的業師群，涵蓋領域廣泛且深入，目前已召集30位「同行者」，他們是專業科技與軟體產業高階主管、金融投資機構合夥人、新創創辦人、法律、生技醫療、傳產轉型與文化創意產業等業界領袖，業師們將擔任學生的「生命導師」與「陪伴者」。

業師們不以傳統講課，而是直接將學生拉入真實的產業專案或社會議題中解題，「英雄實驗室」初步規劃了業師可選擇的7種參與方式，包括發表TED風格演講、擔任專案導師、參與矽谷行遴選與陪同，以及參加榮格創造力工作坊等，這種陪伴模式亦形成雙向成長社群，讓業師在指導過程中「照見曾經年輕的自己」。

X實驗學院副院長陳文玲指出，「英雄實驗室」將學生視為社會變革中的潛在英雄，目標是追求「向內者強，向外者遠」，結合心理學的內在探索與真實世界的行動，幫助學生從挑戰高難度專案中，找到自己在天地間的準確定位。此計畫將持續發揮其「X」的催化作用，共同培育出能夠承擔社會責任、引領世代發展的真正英雄，為台灣高教體系注入強勁的創新能量。

