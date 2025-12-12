為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    涉詐返台「彰化鹹粥嬤」孫子求職不順 申請提前當兵

    2025/12/12 14:03 記者湯世名／彰化報導
    黃男從中國遣返回彰化老家數日，已申請提前入伍當兵。（資料照）

    黃男從中國遣返回彰化老家數日，已申請提前入伍當兵。（資料照）

    因涉詐被中國關1年後遣返至金門的彰化縣伸港鄉鹹粥嬤19歲孫子黃姓男子，在返家的這幾天出門找工作，但據家屬向彰化縣議員賴清美表示「工作找得不順利」，黃男乾脆向伸港鄉公所申請提前入伍當兵，縣議員賴清美則建議，在等兵單的這段時間可以先幫忙阿嬤賣鹹粥，減輕阿嬤每天清晨早起的辛勞。

    賴清美說，黃姓男子當初被友人誘騙出國到柬埔寨，成天待在詐騙集團的機房作業，「沒有績效就會被體罰，每天心驚膽跳」；在返家的這幾天當中，似乎過去在詐騙集團機房工作與在中國服刑的影響，好不容易成為自由之身，黃男幾乎都睡到「自然醒」，睡醒之後出門找工作，但似乎找得不順利，因此提前入伍當兵應該是個不錯的選擇，可以自己賺錢服役成長，更可以甩掉過去重新站起。

    警方呼籲，海外打工詐騙案頻傳，民眾求職應提高警覺，對於聲稱高薪輕鬆、包吃包住、快速致富的海外職缺，切勿輕易相信，以免落入人蛇集團或詐騙集團圈套。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    縣議員賴清美建議黃男可協助阿嬤賣粥。（資料照）

    縣議員賴清美建議黃男可協助阿嬤賣粥。（資料照）

