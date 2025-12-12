今迎風面局部有雨 吳德榮：週日入冬最強大陸冷氣團來襲

吳德榮說，今天清晨4時真實色雲圖（左）顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀；4時雷達回波合成圖（中）顯示，北台灣及東部外海有降水回波；4時日累積雨量圖（右）顯示，北海岸、東北部有局部降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（12日）北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北海岸、大台北東側及東半部局部有雨；下週日（14日）入冬以來最強、首波大陸冷氣團來襲，本島平地將挑戰10度以下低溫。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北部、東部白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天下午起冷空氣逐漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。下週日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二（16日）清晨、白天舒適有陽光、早晚很冷。

吳德榮稱，下週日晚間、週一（15日）清晨及下週二清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、首波能降至大陸冷氣團標準，即台北氣象站低於14度的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下。週六（13日）3500公尺以上高山，僅短暫處於微量飄雪的臨界條件，是否能順利飄雪尚待觀察，而下週日起轉乾，降雪條件就更差了。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，下週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週四（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。

