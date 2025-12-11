跟團出國、國旅不踩雷！ 旅行業「金旅獎」公布105條優質行程

中華民國旅行業品質保障協會主辦「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」今天舉行頒獎典禮。（圖由品保協會提供）

跟團出遊怕踩到雷，中華民國旅行業品質保障協會主辦「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」今天舉行頒獎典禮，從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」3大類別評選出共105條金旅行程，為消費者嚴選優質行程，更鼓勵業者精進服務、提升產業水準。

品保協會理事長張永成指出，國際金旅獎致力提升旅行產品的「質」與「量」，每年吸引大量業者投入，本屆脫穎而出的行程，代表業者在創意、服務與品質上受到肯定，對品牌形象及銷售都有顯著助益。

張永成表示，目前台灣面臨嚴重的觀光逆差，在此背景下，國際金旅獎已從過去主要著重「出境旅遊」的競賽，逐步轉型為與海外觀光單位合作的國際平台。

張永成說，今年除延續與韓國觀光公社及帛琉旅遊局之合作以外，新增與加州旅遊局共同參與，希望透過跨國合作，提升台灣遊程的海外曝光率，推動品牌走向國際。

「金旅獎」評選依「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意度」等指標，從352件參賽作品中選出105條最佳行程。獲獎業者在行程上架後，須持續維持既有品質，並妥善處理旅客申訴，以保障消費者權益。

張永成也提到，過去中南部及中小型旅行社參與金旅獎的比例偏低，主要因企劃能力不足，且普遍認為難以與北部或大型旅行社競爭。品保協會今年在全台舉辦說明會，主動輔導業者強化產品設計與競爭力，成功提高參與意願，使今年參賽行程達352件，較去年成長40%，競爭激烈程度創下新高。

詳情請見第13屆金旅獎獲獎旅行社名單、行程。

