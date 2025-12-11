重大突破！行政院通過「人工生殖法」修法 女同志、未婚女性可合法生子

民進黨立委范雲指出，行政院版「人工生殖法修正草案」保障未婚女性的生育權，同時兼顧兒童最佳利益。（圖由范雲辦公室提供）

台灣的婚育樣貌近年快速變化，加上生殖醫學技術大幅進步，讓「人工生殖法」成為社會高度關注的議題。行政院今（11）日院會正式通過衛福部提出的《人工生殖法》修正草案，從醫療品質、子女權益到女性生育自主，都做出大幅更新。最受矚目的，是已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性，將可合法接受人工生殖服務，象徵台灣生育權邁向新里程碑。

衛福部表示，自109年以來，因立委、民間團體不斷反映人工生殖使用資格過於侷限，而多次召集跨領域專家討論，包括兒童權益、性別平等、法律與醫學等領域，前後開了超過30場會議與2場公聽會。今年7月草案預告後又廣納意見，再全面檢視兒童福祉、醫療品質及社會需求，才終於完成此次版本。

此次修法內容大致可分為3大方向，第一是「提升人工生殖醫療品質」，機構的管理將更嚴謹，包括擴大許可辦法授權範圍、訂定施行細則，讓管理可隨科技發展「滾動調整」。還有增列手術及侵入性治療的「知情同意程序」，強化精、卵、胚胎等生殖細胞的捐贈、保存及使用管理。換言之，醫療端不只更透明，也更安全。

第二是「全面維護人工生殖子女的最佳利益」，這部分是此次修法最核心的精神，包含3大重點，首先是子女最佳利益評估，所有欲接受人工生殖的人，未來都要先經「中央指定專業機構」評估是否符合作為父母的條件，人工生殖機構也必須確認評估通過後才能提供醫療服務。目的在讓孩子從出生開始，就能在穩定、安全的環境成長。

再來是「保障血緣認知權」，為平衡捐贈者隱私與子女知情權，未來將開放人工生殖子女查詢捐贈者「非辨識資料」如血型、國籍。若子女有重大遺傳疾病、器官移植需求等，得依法查詢捐贈者姓名與聯絡方式。成年後，如取得捐贈者同意，可得知捐贈者自願提供的其他資料。這代表過去完全封閉的捐贈者資料制度，將邁向更平衡透明的方向。

最後「明確子女的法律地位」亦相當重要，以子女最佳利益為原則，調整人工生殖子女的親子關係規定，使家庭關係更穩固，不再讓孩子的法律定位受侷限。

