網友稱「台南旅遊全靠小紅書」 當地人歡呼：我家巷口不會被找到

有網友聲稱到台南旅遊全靠小紅書，完全沒有觀光客感。（圖取自社群平台「Threads」）

台灣都市傳說問台南人「最好吃的店是哪家？」，正港的台南人會回答「我家巷口」。日前號稱在台灣有300萬用戶的中國社群平台「小紅書」被中央政府下令「網際網路停止解析與限制接取」1年，有網友發文稱「他去台南都靠小紅書分享」，被台南網友得知後，普遍覺得放心，認為「這樣我家巷口就不會被找到了」。

有位網友在社群平台「Threads」發文提到，他平時都待在台北，對台南完全不熟，有一次和朋友心血來潮去台南兩天一夜，全靠「小紅書」的分享，把「牛楠燴飯、鍋燒意麵、蛋餅一路吃好吃滿，還逛到很多在地人才知道的小角落」，強調如果沒有「小紅書」，他這趟旅程應該只會走馬看花，對他而言，小紅書就跟所有軟體一樣，只是相關的旅遊資訊會更多，以去認識一個新城市來說，小紅書就是個好用的生活分享工具。怎麼大家惡意好重，還反問網友「友好一點是會怎樣」？

有非台南網友看到這番言論，想說「台南人應該會想把他趕出去」，結果恰恰相反，真台南人不會生氣，只會覺得「還好我家巷口不會被找到」，完全不會介意，因為這樣還能避開他們真正的愛店，能讓他們生氣的是「巷口愛店被爆出來」，「只看小紅書」讓台南人大鬆一口氣，甚至感謝他幫忙避雷。

不過有眼尖的網友發現，這位發文「用小紅書旅遊台南」的網友，使用的食物照疑似都是拿別人的，大頭貼照片看起來是AI合成，查詢個人檔案也沒有顯示出地點，推測可能為假帳號洗流量。

