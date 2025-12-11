胡采蘋大讚千萬粉網紅挺台不退讓 酸部分台藝人「祝賀十一國慶」

義大利貝斯鬼才「Davie504」。（圖擷自「Davie504」YT頻道）

義大利貝斯鬼才「Davie504」昨於YT頻道上傳影片自爆，他日前接下手遊業配，不料已經拍好影片正準備上傳之際，接獲業者明確指出「希望他刪除約5年前的網路留言「菜雞，台灣是個國家」（Taiwan is a country, noobs）」，聞訊後斷然拒絕，消息曝光引發外界熱烈討論。對此財經網紅胡采蘋酸說，「一直都是有人不肯為這種事情低頭啦，不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶」。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，歪國人接了某國手遊廣告，對方要求他刪除過去曾經在網路上寫過Taiwan is a country的留言，然後他不肯，7.5萬美元的廣告就掰了。

胡采蘋說，「一直都是有人不肯為這種事情低頭啦，不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶。剛剛已在化妝師幫我弄頭髮時捐了YT超級感謝上限的7500新台幣，小小心意。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「他好帥唷！對比一些舔到極致的人，善的正能量有時會讓他收獲更豐富」、「台灣裡一堆連中國錢都沒賺到的，還整天替中國附和發聲，這邏輯我也是很難理解......」、「他是地理上台灣第一個YouTube訂閱突破千萬的Youtuber」。

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

胡采蘋捐了7500元。（圖擷自「Davie504」YT頻道）

