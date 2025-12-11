為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    胡采蘋大讚千萬粉網紅挺台不退讓 酸部分台藝人「祝賀十一國慶」

    2025/12/11 15:38 即時新聞／綜合報導
    義大利貝斯鬼才「Davie504」。（圖擷自「Davie504」YT頻道）

    義大利貝斯鬼才「Davie504」。（圖擷自「Davie504」YT頻道）

    義大利貝斯鬼才「Davie504」昨於YT頻道上傳影片自爆，他日前接下手遊業配，不料已經拍好影片正準備上傳之際，接獲業者明確指出「希望他刪除約5年前的網路留言「菜雞，台灣是個國家」（Taiwan is a country, noobs）」，聞訊後斷然拒絕，消息曝光引發外界熱烈討論。對此財經網紅胡采蘋酸說，「一直都是有人不肯為這種事情低頭啦，不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶」。

    胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，歪國人接了某國手遊廣告，對方要求他刪除過去曾經在網路上寫過Taiwan is a country的留言，然後他不肯，7.5萬美元的廣告就掰了。

    胡采蘋說，「一直都是有人不肯為這種事情低頭啦，不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶。剛剛已在化妝師幫我弄頭髮時捐了YT超級感謝上限的7500新台幣，小小心意。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「他好帥唷！對比一些舔到極致的人，善的正能量有時會讓他收獲更豐富」、「台灣裡一堆連中國錢都沒賺到的，還整天替中國附和發聲，這邏輯我也是很難理解......」、「他是地理上台灣第一個YouTube訂閱突破千萬的Youtuber」。

    相關新聞請見︰

    台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

    胡采蘋捐了7500元。（圖擷自「Davie504」YT頻道）

    胡采蘋捐了7500元。（圖擷自「Davie504」YT頻道）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播